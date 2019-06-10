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Щасливі разом: Холостяк 9 розчулив мережу ніжним фото з коханою

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.06.2019 - 15:57
Щасливі разом: Холостяк 9 розчулив мережу ніжним фото з коханою
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Шанувальники пари шалено раді їх щастю

Після завершення 9 сезону популярного ТВ-шоу "Холостяк" головний герой проекту Микита Добринін і його обраниця Дарія Квіткова все ще разом - більше того, нещодавно чоловік розповів, що вони вже живуть разом. На своїй сторінці в Instagram він поділився ніжним знімком з коханою, який викликав хвилю розчулення у шанувальників.

На фото Микита і Даша йдуть по вулиці в обнімку, при цьому дівчина щасливо сміється. Пара одягнена в простий повсякденний одяг - Квіткова в коротке біле плаття і кросівки, а Добринін в джинси і футболку.

"Хочу завжди з тобою ось так гуляти в обнімку і жмуритися від сонця. А більше мені нічого й не треба", - зворушливо підписав публікацію дев'ятий Холостяк.

Щасливі разом: Холостяк 9 розчулив мережу ніжним фото з коханою

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Підписники радіоведучого залишили багато зворушених коментарів, радіючи, що він знайшов свою любов і бажаючи парі всього самого кращого.

  • "Щасливі разом!!!"
  • "Ви молодці, щастя вам"
  • "Ви ідеальна пара"
  • "Як же прекрасно любити"
  • "Пара року! Я вас обожнюю"
  • "Нарешті Микита знайшов своє щастя"
  • "Виглядаєте гармонійно"
  • "Які ж ви гарні щастя вам, хлопці"
  • "Микита, поруч з Дашею Ви щасливі, і це видно не дивлячись на злі язики"
  • "У вас усмішки однакові"
  • "Це так милощастя вам)"
  • "Ви справжні,закохані, милі.Такими залишайтеся завжди"
  • "Відмінно виглядаєте)"

Щасливі разом: Холостяк 9 розчулив мережу ніжним фото з коханоюЩасливі разом: Холостяк 9 розчулив мережу ніжним фото з коханою

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, Даші 20 років, і вона стиліст по волоссю з Києва.

Щасливі разом: Холостяк 9 розчулив мережу ніжним фото з коханоюФото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, раніше дев'ятий Холостяк Микита Добринін і його обраниця вперше розповіли про життя після шоу.

А ще ми писали, що відомо про обраницю Добриніна - 20-річну Дарію Квіткову.

Холостяк 9 Микита Добринін про свою обраницю: Хочу прокидатися з нею постійно Холостяк 9: Добринін і його обраниця вперше розповіли про життя після шоу
Новини України ХолостякМикита Добринін
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