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Холостяк 9 Микита Добринін про свою обраницю: Хочу прокидатися з нею постійно

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.06.2019 - 12:57
Холостяк 9 Микита Добринін про свою обраницю: Хочу прокидатися з нею постійно
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Пара розповіла, як розвивалися їхні стосунки

Нещодавно відбувся фінал популярного шоу "Холостяк", в якому головний герой 9 сезону Микита Добринін вибирав свою кохану. В результаті обраницею радіоведучого стала стиліст по волоссю з Києва Дарія Квіткова. У пост-шоу проекту пара зізналася, що вони все ще разом і дуже щасливі. Тепер же вони прикрасили обкладинку журналу і відверто розповіли про те, як розвивалися їхні стосунки і що відбувається в їх житті зараз.

Микита і Даша зізналися, що відразу після закінчення зйомок стали святкувати разом зі знімальною групою.

"Микита першим ділом запитав: "Тобі взагалі кільце подобається?". А воно чарівне: не примхливе, акуратне, без величезних каменів. Постійно ношу його. Правда, знімала на три місяці, поки проект був в ефірі", - зізнається дівчина.

Холостяк 9 Микита Добринін про свою обраницю: Хочу прокидатися з нею постійноХолостяк 9 Микита Добринін про свою обраницю: Хочу прокидатися з нею постійно

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (прес-служба СТБ)

Після цього пара вирушила на прогулянку по Неаполю, а на наступний день поїхали в Позітано і гуляли під дощем.

Як зізнався дев'ятий Холостяк, це не була любов з першого погляду, і на Першій вечірці Дашу, помітили, швидше, його друзі. Він розкривав її для себе поступово протягом проекту, а на побаченні в Єгипті зрозумів, що між ними щось особливе.

Холостяк 9 Микита Добринін про свою обраницю: Хочу прокидатися з нею постійноХолостяк 9 Микита Добринін про свою обраницю: Хочу прокидатися з нею постійно

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (прес-служба СТБ)

Зараз закохані живуть разом.

"Спочатку бачилися кілька разів в тиждень, потім Даша стала приїжджати частіше, а потім я зрозумів, що хочу прокидатися з нею постійно", - говорить Микита.

Також він додав, що Даша дуже сподобалася його батькам, а їх мами вже встигли стати кращими подружками.

Холостяк 9 Микита Добринін про свою обраницю: Хочу прокидатися з нею постійно

Холостяк 9 Микита Добринін про свою обраницю: Хочу прокидатися з нею постійноФото: Микита Добринін і Даша Квіткова (прес-служба СТБ)

На своїй сторінці в Instagram чоловік ділиться милими спільними знімками з коханою - з спільних поїздок і заходів. Вони дійсно виглядають щасливими і викликають багато розчулення у шанувальників.

Холостяк 9 Микита Добринін про свою обраницю: Хочу прокидатися з нею постійноХолостяк 9 Микита Добринін про свою обраницю: Хочу прокидатися з нею постійно

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

  • "Я чомусь відразу побачила, що ви пара"
  • "Щиро бажаю вам не розплескати ці почуття....і стати чоловіком і дружиною на все життя....дай Боже..."
  • "Я дуже рада, що ви разом. Дашка мені одразу сподобалась"
  • "Дашуль, ти велика молодчина! Тобі личить Нікітине кохання!"
  • "Красива пара, ,удьте щасливі!!!"
  • "Ви неймовірні, у вас все буде добре"
  • "Неймовірно гарні та щасливі)"
  • "Ви такі класні, так рада за вас, Даша сподобалась зразу як тільки почався проект "Холостяк"
  • "Рада, що у Вас щирі почуття"
  • "Ви такі класні, слів немає)))) любові вам великий"

Нагадаємо, раніше дев'ятий Холостяк Микита Добринін і його обраниця вперше розповіли про життя після шоу.

Ми також розповідали про те, що экс-учасниця Холостяк розговорилася після проекту. Також вона розповіла, що не дивилася останній випуск зі свої участю, так як їй соромно через власні жарти.

А ще писали, що відомо про обраницю Добриніна - 20-річну Дарію Квіткову.

Холостяк 9: Добринін і його обраниця вперше розповіли про життя після шоу Холостяк 9: що відомо про обраницю Добриніна (фото)
Новини України ХолостякМикита Добринін
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