Холостяк 9: Добринін і його обраниця вперше розповіли про життя після шоу

Пара стверджує, що вони як і раніше разом
Тиждень тому відбувся фінал 9 сезону популярного ТБ-шоу "Холостяк", в якому головний герой Микита Добринін оголосив ім'я своєї обраниці - нею стала дівчина з Києва Дар'я Квіткова. Днями вийшов спеціальний випуск пост-шоу "Як вийти заміж" з Розою Аль-Намрі, в якому пара з'явилася разом і розповіла про те, як склалося їхнє життя та відносини після закінчення проекту.
За словами закоханих, вони все ще разом і дуже щасливі. У студії Микита і Даша трималися за руки і всіляко демонстрували ніжні почуття один до одного.
Відзначимо, що після закінчення шоу пройшло вже півроку. За цей час Микита і Даша стикалися з труднощами, пов'язаними з тим, що до виходу фінального пост-шоу в ефір їм не можна було з'являтися разом, щоб не розкрити завчасу фінал програми. Тому парочці доводилося ховатися і зустрічатися там, де їх не побачать. Тим не менш, вони вже встигли помандрувати разом.
"Я вдячна цьому проекту за те, що все так сталося, я стала більш загартованою, я виросла внутрішньо, але головне, що мені дав проект – це Микита, - зізнається Даша. - Я відчуваю, що кохана, кожен день. Ми прокидаємося і кожен ранок починається з обіймів".
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (прес-служба СТБ)
Дев'ятий Холостяк також повідав про свої почуття.
"Мені подобається, що в наших відносинах не зникає романтика, не пропадає радість зустрічей. Коли я приходжу пізно ввечері додому, Даша з радістю мене зустрічає. Минуло більше півроку, і це не втрачається. Я хочу, щоб так і продовжувалося. У цій стабільності і є розвиток відносин, коли ви хочете бути краще один для одного", - говорить Микита.
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (прес-служба СТБ)
Пара планує жити разом, і в ефірі пост-шоу Микита подарував дівчині ключі від нової квартири, яку вони збираються облаштовувати удвох.
Відео: (instagram.com/holostyakstb)
Раніше Добринін залишив емоційний пост на своїй сторінці в Instagram.
"Раніше я думав, що вже звик до самотності. І зараз я щасливий зустріти тебе, неймовірну, мудру, легку дівчину, яка переконала мене у зворотному. Досі дивуюся, як швидко пролетіли останні півроку. Пам'ятаєш, як все це час ми таємно зустрічалися, літали різними рейсами, приїжджали додому з різницею в десять хвилин, щоб нас ніхто не засік, як їздили в машині в чорних окулярах і просто посміхалися у відповідь, коли нас питали: чим закінчився проект "Холостяк"? Я не хочу думати про те, що говорять люди навколо, вважають нас унікальною парою, тому що нам вдалося зберегти стосунки навіть після проекту Для мене найважливіше, що ми щасливі і так круто доповнюємо один одного. Ти сидиш зараз, щаслива, поруч і посміхаєшся. І це найбільший подарунок для мене!" - написав чоловік.
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)
У свою чергу Квіткова повідомила у своєму мікроблозі, що їй дуже пощастило з чоловіком.
"Нарешті це сталося. Стільки переживань та підтримки. Стільки обіймів і розмов. Спасибі, що завжди поруч. Спасибі, що ми пройшли це і наші відносини стали тільки міцніше", – зазначила вона.
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)
Шанувальники шоу поспішили поділитися своїми відгуками і побажаннями у коментарях.
Нагадаємо, раніше Холостяк також шокував несподіваним рішенням.
Ми також розповідали про те, що екс-учасниця Холостяк розговорилася після проекту. Також вона розповіла, що не дивилася останній випуск зі своєю участю, так як їй соромно через власні жарти.
А ще писали, що відомо про обраницю Добриніна - 20-річну Дарину Квіткову.