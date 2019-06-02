ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Холостяк 9: Добринін і його обраниця вперше розповіли про життя після шоу

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.06.2019 - 11:53
Холостяк 9: Добринін і його обраниця вперше розповіли про життя після шоу
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (прес-служба СТБ)

Пара стверджує, що вони як і раніше разом

Тиждень тому відбувся фінал 9 сезону популярного ТБ-шоу "Холостяк", в якому головний герой Микита Добринін оголосив ім'я своєї обраниці - нею стала дівчина з Києва Дар'я Квіткова. Днями вийшов спеціальний випуск пост-шоу "Як вийти заміж" з Розою Аль-Намрі, в якому пара з'явилася разом і розповіла про те, як склалося їхнє життя та відносини після закінчення проекту.

За словами закоханих, вони все ще разом і дуже щасливі. У студії Микита і Даша трималися за руки і всіляко демонстрували ніжні почуття один до одного.

Відзначимо, що після закінчення шоу пройшло вже півроку. За цей час Микита і Даша стикалися з труднощами, пов'язаними з тим, що до виходу фінального пост-шоу в ефір їм не можна було з'являтися разом, щоб не розкрити завчасу фінал програми. Тому парочці доводилося ховатися і зустрічатися там, де їх не побачать. Тим не менш, вони вже встигли помандрувати разом.

Холостяк 9: Добринін і його обраниця вперше розповіли про життя після шоу

"Я вдячна цьому проекту за те, що все так сталося, я стала більш загартованою, я виросла внутрішньо, але головне, що мені дав проект – це Микита, - зізнається Даша. - Я відчуваю, що кохана, кожен день. Ми прокидаємося і кожен ранок починається з обіймів".

Холостяк 9: Добринін і його обраниця вперше розповіли про життя після шоу

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (прес-служба СТБ)

Дев'ятий Холостяк також повідав про свої почуття.

"Мені подобається, що в наших відносинах не зникає романтика, не пропадає радість зустрічей. Коли я приходжу пізно ввечері додому, Даша з радістю мене зустрічає. Минуло більше півроку, і це не втрачається. Я хочу, щоб так і продовжувалося. У цій стабільності і є розвиток відносин, коли ви хочете бути краще один для одного", - говорить Микита.

Холостяк 9: Добринін і його обраниця вперше розповіли про життя після шоу

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (прес-служба СТБ)

Пара планує жити разом, і в ефірі пост-шоу Микита подарував дівчині ключі від нової квартири, яку вони збираються облаштовувати удвох.

Відео: (instagram.com/holostyakstb)

Раніше Добринін залишив емоційний пост на своїй сторінці в Instagram.

"Раніше я думав, що вже звик до самотності. І зараз я щасливий зустріти тебе, неймовірну, мудру, легку дівчину, яка переконала мене у зворотному. Досі дивуюся, як швидко пролетіли останні півроку. Пам'ятаєш, як все це час ми таємно зустрічалися, літали різними рейсами, приїжджали додому з різницею в десять хвилин, щоб нас ніхто не засік, як їздили в машині в чорних окулярах і просто посміхалися у відповідь, коли нас питали: чим закінчився проект "Холостяк"? Я не хочу думати про те, що говорять люди навколо, вважають нас унікальною парою, тому що нам вдалося зберегти стосунки навіть після проекту Для мене найважливіше, що ми щасливі і так круто доповнюємо один одного. Ти сидиш зараз, щаслива, поруч і посміхаєшся. І це найбільший подарунок для мене!" - написав чоловік.

Холостяк 9: Добринін і його обраниця вперше розповіли про життя після шоу

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

У свою чергу Квіткова повідомила у своєму мікроблозі, що їй дуже пощастило з чоловіком.

"Нарешті це сталося. Стільки переживань та підтримки. Стільки обіймів і розмов. Спасибі, що завжди поруч. Спасибі, що ми пройшли це і наші відносини стали тільки міцніше", – зазначила вона.

Холостяк 9: Добринін і його обраниця вперше розповіли про життя після шоуХолостяк 9: Добринін і його обраниця вперше розповіли про життя після шоу

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Шанувальники шоу поспішили поділитися своїми відгуками і побажаннями у коментарях.

  • "Найкращий був сезон! Микита такий відкритий,щирий, пез пафосу! Дуже рада, що ви зустріли один одного!!!"
  • "Неймовірно рада за вашу пару"
  • "Реально здивована, що ваші стосунки продовжуються!!! До цього, жодна пара їх не зберегла. І вже й не вірилося, але багато хто писав, що ви будете разом. Хоча я не вірила. Я помилялась і рада цьому. Кохайте, довіряйте, поважайте одне-одного, будьте щирі у стосунках"
  • "Ми з чоловіком так раді за Вас!!! Даша сподобалася відразу, дивилися і тримали кулачки. Хай у Вас все складеться як мрієте!!! Дивилася на Вашу пару і згадала нас 10 років тому)))"
  • "Ви дуже круті, я щаслива, що ви разом"
  • "Ох як було приємно дивитися на вас на пост-шоу. Видно що почуття є! Бажаю вам зберегти нинішні емоції, стан щастя на довгі роки! Любові вам!!!"
  • "Дуже красива пара, рада за вас щиро"
  • "Ну хоч хтось залишився пара після шоу, ви дуже гарна пара"
  • "Ураааа! Як приємно на вас дивитися, посміхалася постійно) і як було смішно дивитися на обличчя запрошених учасниць...ледь не захлинулися від свого отрути. Щастя Вам величезного"

Нагадаємо, раніше Холостяк також шокував несподіваним рішенням.

Ми також розповідали про те, що екс-учасниця Холостяк розговорилася після проекту. Також вона розповіла, що не дивилася останній випуск зі своєю участю, так як їй соромно через власні жарти.

А ще писали, що відомо про обраницю Добриніна - 20-річну Дарину Квіткову.

Холостяк 9: що відомо про обраницю Добриніна (фото) Не хочу відпускати: Холостяк шокував несподіваним рішенням
Новини України ХолостякМикита Добринін
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся