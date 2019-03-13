Щаслива Моніка Беллуччі з'явилася на світській вечірці під руку з новим бойфрендом (фото)

Пара виглядає щасливою і, до того ж, дуже стильною

Моника Беллуччи наконец перестала "скрывать" своего нового возлюбленного. И после длительного молчания и заветной тайны, которую пытались разгадать десятки СМИ, стала все чаще появляться под руку со своим новым бойфрендом на различных светских мероприятиях.

Здесь следует отметить, что в 2013 году поклонников Беллуччи шокировала неожиданная новость. После почти что 15 лет брака Моника Беллуччи и не менее известный французский актер Венсан Кассель решили развестись. Их называли одной из самых красивых и крепких пар мирового шоу-бизнеса. При этом у Моники и Венсана есть двое дочерей: Дева (родилась в 2004 году) и Леона (2010 год).

И все же пара рассталась. На данный момент у Касселя есть молода жена – 21-летняя модель Тина Кунаки, с которой они официально расписались в 2018 году. А уже в январе 2019 года стало известно, что пара ждет ребенка.

Моника Беллуччи и Николас Лефевр (фото: facebook.com/GlamWish)

Моника Беллуччи тем временем не спешила делиться деталями своей личной жизни. Лишь в конце 2017 года она как-то намекнула, что находится в счастливых отношениях. Но, как говорят, без комментариев.

И вот, наконец-то! Во время недавнего показа дома моды Chanel в Париже, который состоялся 5 марта, Моника Беллуччи впервые вышла в свет со своим бойфрендом — 36-летний художник Николас Лефевр.

Теперь тайна раскрыта и можно все чаще появляться вместе на вечеринках. Одна из последних – вечеринка по случаю запуска нового выпуска журнала "7000 magazine", главной героиней которого стала Беллуччи.

Кинодива выбрала черное приталенное платье. Ее кавалер – черный костюм с голубой рубашкой и белым шарфом.

Моника Беллуччи (фото: facebook.com/GlamWish)

Моника Беллуччи и Николас Лефевр (фото: facebook.com/GlamWish)

Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл появилась на гонках в джинсовом костюме Roberto Cavalli.