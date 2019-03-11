Ікона стилю: Наомі Кемпбелл з'явилася на гонках в джинсовому костюмі Roberto Cavalli

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Супермодель відвідала змагання електромобілів Formula E

48-річна Наомі Кемпбелл – частий гість на різних світських заходах, для яких підбирає образи один іншого яскравіше. На Vanity Fair Oscar Party-2019 вона блищала в розкішній сукні від Alexander McQueen. Для саміту Forbes Woman Africa в Дурбані вибрала ефектне плаття без бретелей від Marianne Fassler.

На днях їй представився ще одна можливість продемонструвати відмінну форму і бездоганний смак. Так, вона стала гостею на перегонах електромобілів Formula E, які відбулися в Гонконзі. Для такої події супермодель 90-х обрала чорний джинсовий костюм незвичайного крою від Roberto Cavalli: широкі прямі штани і куртка укорочена з фактурними рукавами зробили образ зірки стильним, ненав'язливим і цілком відповідним нагоді. Доповнила вона його чорним топом і ботильйонами на високій шпильці. З прикрас – перстень з дорогоцінними каменями, Apple, золоті підвіски і круглі сонцезахисні окуляри. Довге волосся витягнуті і покладене в "цибулину".

Стильна Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Колаж: instagram.com/kissfmalbania98.5

До речі, в цьому ж вбранні "тотал денім" від Cavalli вона була помічена і на Тижні моди в Парижі. Правда, замінивши підбори спортивної взуттям.

У себе на сторінці Наомі виставила фото з Алехандро Агахом – іспанським бізнесменом і засновником Formula E, підписавши: "Фантастичний день з Formula E. Спасибі, Алехандро! #HongKongEPrix".

Шанувальники зірки знімок не залишили без уваги, відзначивши її красу і стиль: "Прекрасна королева", "Милий наряд", "Сила краси", "Ідеальний стиль, Наомі", "Неймовірно стильна", "Ікона стилю"...

До речі, на заході і вечірці Наомі була помічена в компанії 25-річного Ліама Пейна, з яким їх вже не раз "зводила" преса. Схоже, цього разу чутки про роман між зіркою подіумів і музикантом спалахнуть з новою силою.

Нагадаємо, 48-річна Наомі Кемпбелл вразила стильним образом на показі Valentino.

Також до цього Наомі Кемпбелл і Клаудія Шиффер зворушливо попрощалися з Лагерфельдом.