Графиня вишня: Наталя Могилевська викликала вау-ефект total red образом

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська також розповіла, як ставиться до рольових ігор (не тільки на сцені)

На церемонії нагородження премії програми "Зірковий шлях", яка виходить на каналі "Україна", популярна українська співачка Наталя Могилевська з'явилася в новому яскравому образі і розповіла про ставлення до рольових ігор.

Програма "Зірковий шлях" запросила українських артистів на вечірку "Ніч химер", щоб вручити унікальні премії найяскравішим зіркам вітчизняного шоу-бізнесу. Співачка Наталя Могилевська отримала нагороду "Виклик року". Для балу артистка обрала яскравий і ефектний образ і порівняла себе з казковими героями:

"Я сьогодні Графиня вишня, якщо ви пам'ятаєте, були такі дві сестри-вишеньки у казці "Чиполіно". Я себе відчуваю такою ж стиглою, смачною, солодкою і бордовою", – зізналася Наталя Могилевська в інтерв'ю каналу "Україна".

Наталя Могилевська в образі "Графині вишні" (фото: ТК "Україна")

Крім того, співачка поділилася з журналістами каналу "Україна" своїм ставленням до рольових ігор в житті і на сцені.

"Я настільки багато граю на сцені, що ця потреба задоволена на всі 100%. До того, як я стала популярною – ось тоді я витворяла. У мене був журнал "Бурда", я собі шила речі за ескізами. Прикрашала голову, була простачкою, розпусницею і сексуальною Леді-вамп в ботфортах вище голови. Тобто тоді у мене була потреба привертати до себе увагу і грати що-небудь. А сьогодні, напевно, я витрачаю більше часу на те, щоб бути самою собою, і як виявилося, це найважче, при чому не тільки артистам, а й звичайним людям", – розповіла артистка на зірковій вечірці "Ніч химер".

Нагадаємо, програма "Зірковий шлях" – лідер серед проектів про селебретіз, яка виходить в ефірі каналу "Україна" у будні о 9:30. Під час вечірки "Ніч химер" українські знаменитості, які гучно заявляли про себе протягом року та досягнули великих успіхів у професії, отримали унікальну зіркову премію.

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська здивувала новорічною традицією. Приміром, новий рік співачка святкує 30 листопада!