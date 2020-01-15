Сама заробляє: Лілія Ребрик розповіла, як вчить 7-річну доньку розпоряджатися грошима

Родина Лілії Ребрик і Андрія Дикого (фото: прес-служба артистки)

Ребрик підкреслює, що її 7-річна донька вже заробляє

Ведуча програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна», акторка Лілія Ребрик зізналася, що її старша дочка, 7-річна Діана, вже знає ціну грошам. Популярна телеведуча розповіла, як вони з чоловіком Андрієм Диким привчають доньку до фінансової грамотності та на який подарунок скидалися разом з бабусями і дідусями.

За словами Лілії Ребрик, її старша донька Діана – ще та модниця. Вона сама обирає, що хоче надягати, і весь час прагне придумати якесь «більш ідеальне» поєднання. Та сильно розпещувати дітей ведуча каналу «Україна» не поспішає – 7-річна Діана вже знає сама, як раціонально розпоряджатися фінансами.

«Як людина, яка вже заробляє (Діана знялась у декількох серіалах – Прим. ред.), знає грошам ціну і не розкидається ними. Якщо щось сподобалося, спочатку запитує, скільки це коштує. Потім зважує, дорого чи ні, і приймає рішення. Бракує своїх заощаджень? Починає збирати. Іноді мені стає її шкода, я готова просто взяти і купити те, на що Діана збирає. Але Андрій зупиняє мене – мовляв, якщо вона хоче зібрати потрібну суму, краще їй матеріально допомогти», – розповіла Лілія Ребрик в інтерв'ю журналу «Теленеделя».

Лілія Ребрик з донькою Діаною

На День народження донька телеведучої захотіла iPhone, але не нової моделі. На новий телефон батьки скидалися разом з бабусями і дідусями.

«Діана сама попросила дарувати їй гроші. Причому не на десяту або одинадцяту модель, як зараз у дітей прийнято. Я їй сказала: «Діаночка, коли тобі було 6 років, ти ходила з iPhone 6, а в сім років повинен бути iPhone 7». Спрацювало! Вважаю, сильно розпещувати дітей не треба. До речі, у Діани є і кнопковий телефон, який їй видаємо в якості покарання (іноді навіть на кілька тижнів), якщо не справляється зі своїми обов'язками. У неї ж зараз складний перехідний період, всяке буває. Хоча, за великим рахунком, вона, звичайно, велика розумниця», – зазначила ведуча «Ранку з Україною».

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася дієвим секретом здійснення бажань.