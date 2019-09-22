Щаслива Катя Осадча показала рідкісне фото з татом

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча отримала від турботливого тата квіти

Катя Осадча охоче ділиться особистими фото і зворушливими знімками з коханим чоловіком Юрієм Горбуновим, а от інших членів сім'ї практично ніколи не показує. Ведуча ховає обличчя молодшого сина Івана, а старший Ілля не любить публічність. Крім того, в Instagram-стрічці теледіви рідко можо побачити її батьків – маму Ганну Павлівну і тата Олександра Володимировича. Для цього потрібен особливий привід, і такий як раз з'явився!

У сторіз телеведуча позує з величезними букетами в руках поруч зі статним татом і посміхається.

"Квіти та подарунки продовжуються. Дякую, тато", - підписала вона щасливе фото з рідною людиною.

Фото: Катя Осадча з папою Олександром Володимировичем (instagram.com/kosadcha)

Правда, Катя не уточнила, з якого приводу вона отримала презенти. Можливо, вони були приурочені до дня народження телезірки, який вона відсвяткувала 12 вересня тематичною масштабною вечіркою в одному із заміських клубів під Києвом.

У червні тато Каті зазначив 72-річчя. Тоді ведуча опублікувала фото з іменинником і зазначила, що з рідною людиною вони схожі не тільки зовні, але і за характером – обидва цілеспрямовані і наполегливі. Шанувальники також помітили разючу подібність тата і доньки.

Фото: Катя Осадча з папою Олександром Володимировичем (instagram.com/kosadcha)

Батько телеведучої Олександр Володимирович - генеральний директор ДП "Київприлад". А її мама Ганна Павлівна - за професією бібліотекар. Батьки зірки прожили в щасливому шлюбі більше 38 років, а в 2015 році відзначили "коралове весілля".

Нагадаємо, що Катя Осадча покрасувалася в стильному картатому костюмі зі спідницею. Її волосся було укладене ззаду в акуратну зачіску.