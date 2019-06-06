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Неймовірно схожі: Катя Осадча замилувала фанів фото з батьком

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.06.2019 - 11:56
Неймовірно схожі: Катя Осадча замилувала фанів фото з батьком
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча привітала коханого тата з днем народження

Українська теледіва Катя Осадча регулярно захоплює підписників ефектними і елегантними образами, а крім того, ділиться в мережі милими знімками з родиною - чоловіком Юрієм Горбуновим та маленьким синочком Іваном. На цей раз вона показала свого батька, а також зворушливо привітала його з днем народження.

На фото Катя зображена поряд з папою, ніжно його обіймаючи. При цьому ведуча позувала без макіяжу і в ніжному жіночному образі - білій блузці, широких рожевих брюках і туфлях в тон верху наряду. Іменинник ж віддав перевагу елегантному сірому костюму. Тато і дочка посміхаються і просто-таки світяться від щастя - явно видно, що вони дуже раді бачити один одного.

Зазначимо, що знаменитість дуже схожа на батька.

"Тато, з Днем народження! Ми схожі і за зовнішністю і за характером, бачу ціль, не бачу перешкод, то про нас :) Многая літа!" - привітала Катя рідної людини.

Неймовірно схожі: Катя Осадча замилувала фанів фото з батьком

Фото: Катя Осадча з татом (instagram.com/kosadcha)

Фолловери артистки приєдналися до привітань, а також відзначили їх неймовірну схожість. Деякі пожартували, що зростом Осадча явно пішла в тата.

Неймовірно схожі: Катя Осадча замилувала фанів фото з батьком

Фото: Катя Осадча з татом (instagram.com/kosadcha)

  • "Нарешті на фото з Осадчою хтось вище Осадчої"
  • "Тієї момент, коли відчуваєш себе маленькою дівчинкою біля сильного татового плеча... Насолоджуйтесь і купайтеся в можливостях..."
  • "Ухти! Дійсно схожі і красиві! Міцного здоров'я, а характер - так тримати!"
  • "Такі хороші"
  • "Як тільки побачила фото зразу подумала що Ваш тато. Дуже схожі. Вітання батькові!"
  • "А ви дуже подібні!"
  • "Дуже схожі! Вітання татусеві. Многая літа!"
  • "О! То хтось є вищий за Вас!!! Многії літа Вашій папочці!!!"
  • "Таки схожі. З Днем народження тата!"
  • "З днем народження! Многая літа! Це добре, коли донька схожа на тата. Кажуть, буде щаслива!"
  • "Вісь у кого Ві така висока красуня"
  • "Катя татова копія!"
  • "Татова донька"

Нагадаємо, Катя Осадча блищала у Львові в розкішній сукні.

Раніше Катя Осадча показала перші пляжні фото і оголосила про відкриття сезону. Телеведуча вирішила відвідати Одесу і насолодитися прогулянкою біля моря.

До речі, Катя Осадча поділилася зворушливим фото з сином у День захисту дітей.

"Українська Клеопатра": Катя Осадча блищала у Львові в розкішній сукні У вінку і з голими плечима: Катя Осадча захопила образом від українського бренду
Новини України Катя Осадчаведущая
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