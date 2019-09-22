Счастливая Катя Осадчая показала редкое фото с папой

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая получила от заботливого папы цветы

Катя Осадчая охотно делится личными фото и умиляет снимками с любимым мужем Юрием Горбуновым, а вот остальных членов семьи практически никогда не показывает. Ведущая прячет лицо младшего сына Ивана, а старшый Илья не любит публичность. Кроме того, в Instagram-ленте теледивы редко можо увидеть ее родителей – маму Анну Павловну и папу Александра Владимировича. Для этого нужен особый повод, и такой как раз появился!

В сториз телеведущая позирует с огромными букетами в руках рядом со статным папой и улыбается.

"Цветы и подарки продолжаются. Спасибо, папа", - подписала она счастливое фото с родным человеком.

Фото: Катя Осадчая с папой Александром Владимировичем (instagram.com/kosadcha)

Правда, Катя не уточнила, по какому поводу она получила презенты. Возможно, они были приурочены ко дню рождения телезвезды, который она отпраздновала 12 сентября тематической масштабной вечеринкой в одном из загородных клубов под Киевом.

В июне папа Кати отметил 72-летие. Тогда ведущая также опубликовала фото с именинником и отметила, что с родным человеком они похожи не только внешне, но и по характеру – оба целеустремленные и напористые. Поклонники также заметили разительное сходство папы и дочки.

Фото: Катя Осадчая с папой Александром Владимировичем (instagram.com/kosadcha)

Отец телеведущей Александр Владимирович - генеральный директор ГП ПО "Киевприбор". А ее мама Анна Павловна - по профессии библиотекарь. Родители звезды прожили в счастливом браке 38 лет, а в 2015 году отметили "коралловую свадьбу".

Напомним, что Катя Осадчая покрасовалась в стильном клетчатом костюме с юбкой. Ее волосы были уложены сзади в аккуратную прическу.