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Щаслива Джамала в одному халаті похвалилася "постільним" фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.11.2019 - 15:32
Щаслива Джамала в одному халаті похвалилася "постільним" фото
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка розповіла про свою радість

Джамала з'являється на публіці в жіночих вбраннях, а також обирає оригінальну інтерпретації класичного стилю з незвичайними деталями. Вона нестандартно підходить до вибору і компонуваннія луків, але уникає надто відвертих аутфітів. Правда, Джамала вирішила зробити невеликий виняток для своїх шанувальників і показала "постільне" фото в одному халаті, а також поділилася своєю радістю – число її підписників в Instagram досягло 800 тис.

Так, артистка відображена в стрибку – знімок вийшов дуже динамічним і ефектним! Вона позує в одному лише білосніжному халаті з поясом. Кадр був зроблений в спальні – на задньому фоні можна розгледіти оригінальну люстру.

"Друзі, нас вже 800 000. Дякую, Sağ oluñız, Thank you, Спасибі за те, що слідкуєте, коментуєте, ставите вподобайки та завжди підтримуєте! Далі буде більше", - пообіцяла вона.

Щаслива Джамала в одному халаті похвалилася &quot;постільним&quot; фото

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники тут же кинулися вітати свого кумира, а також дали їй завдання – до Нового року зібрати мільйонну армію фоловерів. "Давайте вже! Че вже там!" - погодилася співачка.

  • Далі тільки більше і вище! Вітаємо вас!
  • Коло людей з гарним смаком все більше і більше
  • Класна фотка! Ще і в динаміці
  • Джа, ми вам дякуємо за все. Ще зовсім трішки і 1 000 000
  • Шикарно виглядаєш!
  • Класно
  • Любимо вас усім серцем і душею

Скріншот коментарів

До речі, Джамала підкорила своєю появою в 12-му ефірі проекту Танці з зірками 2019. Вона засвітила розкішне декольте в довгому невагомому вбранні.

Раніше Джамала в ефектному блискучому комбінезоні заспівала на концерті популярного репера Jah Khalib, з яким записала пісню "Кохаю".

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