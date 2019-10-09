ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Антигламур: Джамала здивувала міською зйомкою на фоні будівельного паркана і старої реклами

Lite » Мода 09.10.2019 - 11:26
Антигламур: Джамала здивувала міською зйомкою на фоні будівельного паркана і старої реклами
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала зазначила, що міський шум її надихає

Джамала не перестає вражати шанувальників своїм почуттям стилю і новими зйомками.. Нещодавно співачка показала свій ідеальний осінній образ в трендовому пальто цегляного відтінку. Тепер же Джамала опублікувала ще одну серію фото. При цьому локація для нової фотосесії обрана незвичайна - серед міських "пейзажів".

Так, на фото співачка позує не на тлі осінніх дерев у парку. Українська виконавиця стоїть на тлі будівельного паркану, повністю обклеєного рекламними оголошеннями, з іржавілими опорами. Також фото зроблені на тлі проїжджаючих повз машин. Цікаво, що в цей момент виконавиця тримає в руках мікрофон, немов співає.

Більш того, вбрання співачки дуже стильний - чорне плаття в смужку з лаковими вставками, на плечі накинута шкіряна куртка. Складається враження, ніби Джамала на сцені. Тільки в якості декорацій - місто.

Антигламур: Джамала здивувала міською зйомкою на фоні будівельного паркана і старої реклами

Антигламур: Джамала здивувала міською зйомкою на фоні будівельного паркана і старої реклами

Джамала в незвичайній фотосесії (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Але подібні локації були обрані не просто так. Як зазначила сама Джамала, вона любить слухати голос міста. Співачку це дійсно надихає.

“Люблю слухати шум міста. Гул автомобілів, будівництв, перехожих — я чую в цьому музику і ловлю своє натхнення", - пише Джамала.

Антигламур: Джамала здивувала міською зйомкою на фоні будівельного паркана і старої реклами

Антигламур: Джамала здивувала міською зйомкою на фоні будівельного паркана і старої реклами

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Шанувальники української виконавиці також поспішили залишити свої коментарі під її новими фото:

  • "А я не люблю шум міста .. Більше люблю бувати за містом і слухати тишу, птахів, вітер)"
  • “Про даа, 100%. Але якщо хтось почне сваритися по телефону, хочеться бігти"
  • "Моє натхнення - це ви, а в моєму цілодобовому шумі, на жаль, дуже складно зловити натхнення"
  • На останній фото плакат самі надірвали для антуражу?"
  • “Ні нічого не торкались. Все як було", - відповідає Джамала.

Антигламур: Джамала здивувала міською зйомкою на фоні будівельного паркана і старої реклами

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

До речі, за день до публікації нових "міських" фото співачка поділилася іншими фото і іншими образами. На знімках Джамала позує в декількох дуже стильних вбраннях. Приміром, брюки-кльош пісочного відтінку, а також шуба із штучного хутра з анімалістичним принтом. Це тренд цієї осені.

Антигламур: Джамала здивувала міською зйомкою на фоні будівельного паркана і старої реклами

Антигламур: Джамала здивувала міською зйомкою на фоні будівельного паркана і старої реклами

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше в короткому топі і велосипедках стильна Джамала захопила сталевим пресом. Співачка вибрала одну з локацій у Києві.

"Контролюю емоції": Джамала розповіла про обмеження у спілкуванні з синочком Jerry Heil випустила яскравий іронічний кліп на пісню "Вільна каса"
Новини України певецДжамала
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся