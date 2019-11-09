"Розкішна і стильна": Джамала в блискучому вбранні заворожила красою

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка відвідала концерт відомого репера Jah Khalib

Джамала не раз захоплювала шанувальників стильними і ефектними образами, при цьому співачка ніколи не переступає межу і її вбрання можуть бути відвертими, але не занадто. Так, нещодавно вона вразила яскравим луком на своєму концерті в Тернополі, викликавши захват фанів. Днями артистка відвідала виступ відомого казахстанського репера Jah Khalib, з яким нещодавно випустила дуетну пісню "Кохаю". Разом з музикантом вона наживо виконала її на сцені, а також підкорила глядачів своїм ефектним блискучим нарядом.

Знімками з заходу Джамала поділилася на своїй сторінці в Instagram. Для виступу вона вибрала вражаючий блискучий наряд ніжно-рожевого кольору, що нагадує риб'ячу луску. Лук складається зі штанів і облягаючої туніки з нерівним подолом, яка оголює плечі виконавиці.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка опублікувала кілька барвистих фото і поділилася своїми враженнями.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Палац спорту вчора танцював, сміявся та плакав! Дякую, @jahkhalib, за чудовий вечір у драйвовій компанії. Хто не встиг почути "Кохаю" наживо або хоче ще — останній шанс зробити це в 2019 році та ще й у повному складі буде на моєму вечері в Жовтневому 30.11! Чекаю друзів, фанів, снобів, одним словом — всіх! Буде справді багато музики та сюрпризів. А поки — фотохизування", - прокоментувала Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Підписникам дуже сподобався образ співачки і вони обсипали її компліментами в коментарях.

Гарний костюм. Красива ви! Шикарний Jahkhalib

Дуже гарний костюм. І Ви теж, Джамала.

А Джа все кращає і кращає. Шикарна, обожнюю Вас!)

Яка ви чарівна. І виступ просто драйв

Богиня

Ваууууууу

Ви дуже гарна

Худенька така! Умничка

Ви були прекрасні

Украïнська наша Шер

Джамала ти просто неперевершена

Красуня, шикарно вчора виступили з Бахой

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала розчулила ніжними фото з чоловіком і сином в осінньому лісі.