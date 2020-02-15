Щаслива і безтурботна: у мережі з'явилося кумедне фото Меган Маркл в циліндрі з вуаллю

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram/sussexroyal)

Головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул показав, як веселився з герцогинею

Меган Маркл і принц Гаррі насолоджуються більш спокійним і розслабленим життям - після виходу з королівської сім'ї подружжя зняли з себе безліч обов'язків і прибрали додаткові фактори стресу. Вони проводять багато часу в своєму будинку в Канаді разом з синочком Арчі і стараються жити, як звичайна сім'я. Крім того, герцогиня тепер може показати публіці деякі фото і відео, які раніше Букінгемський палац забороняв їй публікувати - нібито вони надто вже "неформальні".

Так, в минулому році герцогиня Сассекская стала першою монаршою персоною, яка виступила в ролі гостьового редактора всесвітньо відомого модного глянцю — Vogue. Днями Меган поділилася милим бекстейдж-відео з головним редактором британського Vogue Едвардом Еннінфулом. У ролику вони обговорюють різні проблеми і підготовку вересневого номера видання з важливою темою #ForcesForChange (Сила змін) - саме над ним працювала Маркл.

А 14 лютого Едвард Еннінфул зробив ще один "подарунок" шанувальникам Меган і поділився веселим фото з нею з тієї самої зустрічі. Яскравий кадр він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На знімку редактор Vogue і герцогиня Сасекська заливисто сміються, при цьому у них на головах забавні циліндри з вуаллю - у Едварда сріблястого, а у Меган червоного кольору. Їх тоді принесла сама зоряна гостя, щоб відсвяткувати своє "призначення" гостьовим редактором видання.

Фото: Меган Маркл і Едвард Еннінфул (instagram.com/edward_enninful)

Раніше подібні "невимушені" кадри були під забороною, але тепер, коли принц Гаррі і Меган переїхали в Канаду з сином Арчі, інсайдери заявили, що причина показу подібних фото і відео "є частиною плану Меган повернути контроль над своїм іміджем"

До речі, пара, яка зв'язала себе узами шлюбу в 2018 році, також хоче провести більше часу в рідному місті Меган, Лос-Анджелесі, цим літом.

"Їм подобається бути в Канаді, але вони також дивляться на будинки в Лос-Анджелесі. Швидше за все, у них будуть будинки і там, і тут", - розповів інсайдер.

Нагадаємо, Меган Маркл отримала особливий подарунок під час першого виходу в світ у Канаді. Герцогиня відвідала жіночий кризовий центр благодійної організації Justice For Girls у Ванкувері, де їй подарували золоту підвіску з кулоном у вигляді китового хвоста з діаманта в 18 карат.