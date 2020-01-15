Тепер по-простому: Меган Маркл порадувала першим виходом після зречення від королівських обов'язків

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган з'явилася перед камерою в цілком звичайному повсякденному одязі

Увага світових ЗМІ останні пару тижнів прикута до двох монарших персон Великобританії - Меган Маркл і принц Гаррі. Після зречення герцогів Сассекських від королівських обов'язків і фінансування з держбюджету, здається, що жоден їх крок не залишається непоміченим. Примітно, що після офіційної заяви 8 січня Меган і Гаррі ще ні разу не з'являлися на публіці з офіційними візитами. Лише 9 січня Маркл потрапила в об'єктив настирливих папараці під час відвідування Національного театру Дорфмана в Лондоні.

"Соціальна блокада" Меган і Гаррі поступово сходить на "ні". Після резонансної заяви про зречення Меган Маркл вперше з'явилася на офіційній зустрічі. При цьому перший вихід відбувся в Канаді! Зазначимо, що за останньою інформацією, для постійного місця проживання герцоги Сассекські вибрали Канаду. На даний момент вони живуть в розкішному особняку за 14 млн доларів!

14 січня Меган була помічена в аеропорту "Вікторія-Харбор", звідки на гідролітаку дружина принца Гаррі вирушила у Ванкувер, а саме - в Жіночий центр Downtown Eastside. Де вона зустрілася з працівниками центру.

За даними Daily Mail, адміністрація Центру для жінок дізналася про візит поважної особи тільки після її приїзду. Герцогиня нікого не попередила заздалегідь.

Меган Маркл з співробітницями жіночого кризового центру (фото: @Downtown Eastside Women's Centre)

Першим ділом Меган вирушила інспектувати притулок при центрі Downtown Eastside Women's Centre. Маркл висловлювала щиру зацікавленість і стурбованість. Герцогиня цікавилася, чи отримують жінки всі необхідні консультації, харчування. І взагалі, чи задоволені вони послугами центру.

“Вона запитала, чого потребують жінки. Це була приємна зустріч", - цитує Daily Mail слова однієї з працівниць закладу.

Окремої уваги заслуговує і простий повсякденний образ, в якому Маркл була відображена на спільному фото. Замість продуманого вишуканого вбрання Меган позувала в цілком звичайному одязі - білий светр з колосками, чорні штани та чоботи. З прикрас - золота підвіска. Волосся розпущене - ніякої зачіски або акцентованого макіяжу.

Однак поки що не ясна причина відвідування Меган даного притулку. Експерти припускають, що і в Канаді дружина принца Гаррі не планує відмовлятися від своїх соціальних функцій. Можливо, Меган планує налагодити довгострокове співробітництво з Центром для жінок Downtown Eastside і навіть стати його патроном. Але про це поки залишається тільки гадати.

Зазначимо, що Меган дійсно даремно часу не втрачає. Раніше стало відомо, що Маркл підписала контракт на озвучування проектів Disney. При цьому гонорар за цю послугу компанія зобов'язується направити в благодійну організацію "Слони без кордонів".

Крім того, відомо, що Меган активно веде переговори з модним будинком Givenchy, давньою прихильницею якого є.