Стильний майстер-клас: Меган Маркл показує топ-4 базових моделі пальто, які повинні бути у кожної

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл зазвичай віддає перевагою класиці - бежевий і синій

Меган Маркл сміливо можна назвати законодавцем "королівської моди". Герцогиня Сассекська стала найбільш обговорюваною персоною 2019 року! Її образи описували модні ЗМІ в усьому світі, за її виходами пильно стежили і вивчали, а наряди, в яких Меган з'являлася на публіці, ледь не миттєво розкуповували. Більш того, модні бренди, натхненні стильною вагітністю Маркл, запускали тематичні лінійки одягу для вагітних. 2019 рік однозначно можна назвати "роком Меган Маркл", навіть улюблениця мільйонів Кейт Міддлтон "залишилася в тіні". Пропонуємо розглянути базові образи Маркл на зиму 2019.

Базове темно-синє

Фото: instagram.com/sussexroyal

Насичений колір індиго і всі його відтінки називають "королівським". І щось у цьому є. Адже вбрання синього кольору автоматично роблять ваш вихід в світ зразком елегантності. Під час 91-ї щорічної церемонії вшанування пам'яті загиблих у Першій світовій війні Меган Маркл обрала класичне пальто на запах, декороване глибоким кишенями, а також тонким чорним пояском, щоб окреслити талію (стильне рішення, яке обов'язково варто запозичити цієї зими). Зверніть увагу, що герцогиня Сассекська робить ставку на текстуру наряду. Це дозволяє додати додатковий естетичний елемент пальто-халату строгого фасону.

Білосніжне - для урочистих виходів

Фото: instagram.com/sussexroyal

Так, пальто білого кольору - однозначно не самий практичний варіант. І все ж це дуже потрібна річ у вашому гардеробі - такий собі must have! Зверніть увагу, що таке пальто може навіть "замінити" коктейльне плаття для світського заходу в холодний період. Варто накинути пальтечко на плечі, доповнити образ, скажімо, довгими шкіряними рукавичками - і елегантна леді готова до виходу!

Бежева класска

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Ще один базовий колір - бежевий. Як кажуть, і в бенкет, і в світ! При цьому в гардеробі Меган Маркл дійсно чимало пальто в класичному бежевому відтінку. І тут герцогиня Сассекська не прогадала - цей універсальний колір підходить буквально до будь-якого образу. Міді прямого силуету з об'ємним коміром вона носить зі своїми фірмовими сукнями-футлярами, а пальто чоловічого крою одягає в аеропорт з кросівками.

Чорне утеплене з "родзинкою"

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Навіть для суворого клімату можна підібрати ідеальне пальто. Для цього віддавайте перевагою максимально щільній вовні в дусі ретро. Також візьміть майстер-клас у Меган. Дружина принца Гаррі вміє розбавляти класику оригінальними акцентами. Наприклад, вибравши чорне пальто з незвично оформленою зоною плечей. Герцогиня також застебнула пальто тільки на верхній ґудзик, що додало образу елегантності.