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"Щастя проходить": українська співачка підкорила мережу ніжним образом

Lite » Зірки 21.12.2018 - 08:00
"Щастя проходить": українська співачка підкорила мережу ніжним образом
Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

Анастасія Кумейко поділилася своїми думками про щастя

Українська співачка, колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко, вона ж DJ NANA, змусила шанувальників задуматися після публікації ніжного фото в супроводі філософських роздумів про щастя. Знімком і записом зі своїми думками вона поділилася в Instagram-акаунті.

Артистка відзначила, що Всесвіт спілкується з людьми за допомогою таємних знаків, котрі потрібно зуміти зрозуміти і розгледіти.

"Всесвіт робить подарунки мовчки. Але поки ти захоплено роздивляєшся таємні знаки і підказки, не помічаючи простих речей, повз твого носа проходить щастя. Не шукайте чорну кішку в чорній кімнаті. Її там немає", - зауважила Анастасія.

&quot;Щастя проходить&quot;: українська співачка підкорила мережу ніжним образом

Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

Фанати охоче долучилися до міркувань на одвічну тему, а також захопилися трепетним обрзом знаменитості.

"Дуже, дуже, дуже красива. Такі слова, зворушило до глибини душі", "Чарівна Анастасія", "Не шукав ніколи. Неозброєним оком це можна помітити, озброєним теж можна", - ділилися своїми думками підписники Кумейко.

&quot;Щастя проходить&quot;: українська співачка підкорила мережу ніжним образом

&quot;Щастя проходить&quot;: українська співачка підкорила мережу ніжним образом

&quot;Щастя проходить&quot;: українська співачка підкорила мережу ніжним образом

Скріни коментарів (instagram.com/anastasia_domination)

Раніше Анастасію Кумейко розкритикували за "фірмовий" шпагат Волочкової, який вона показала в громадському транспорті.

Також Анастасія Кумейко пояснила який день тижня вважає ідеальним для поцілунків і чому.

Крім того, DJ NANA поділилася, як поборола підліткові комплекси і перетворилася із "гидкого каченяти" в "прекрасного лебедя".

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