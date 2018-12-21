"Счастье проходит": украинская певица покорила сеть нежным образом

Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

Анастасия Кумейко поделилась своими мыслями о счастье

Украинская певица, бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко, она же DJ NANA, заставила поклонников задуматься после публикации нежного фото в сопровождении философских размышлений о счастье. Снимком и записью со своими мыслями она поделилась в Instagram-аккаунте.

Артистка отметила, что Вселенная общается с людьми посредством тайных знаков котрые нужно суметь понять и рассмотреть.

"Вселенная делает подарки молча. Но пока ты увлеченно разглядываешь тайные знаки и подсказки, не замечая простых вещей, мимо твоего носа проходит счастье. Не ищите черную кошку в черной комнате. Ее там нет", - заметила Анастасия.

Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

Фанаты охотно приобщились к рассуждениям на извечную тему, а также восхитились трепетным образом знаменитости.

"Очень, очень, очень красивая. Такие слова, тронуло до глубины души", "Очаровательная Анастасия", "Не искал никогда. Невооруженным глазом это можно заметить, вооруженным тоже можно", - делились своими мыслями подписчики Кумейко.

Скрины комментариев (instagram.com/anastasia_domination)

Ранее Анастасию Кумейко раскритиковали за "фирменный" шпагат Волочковой, котрый она показала в общественном транспорте.

Также Анастасия Кумейко пояснила, какой день недели считает идеальным для поцелуев и почему.

Кроме того, DJ NANA поделилась, как поборола подростковые комплексы и превратилась из "гадкого утенка" в "прекрасного лебедя".