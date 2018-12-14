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"Не копируйте ее": украинская певица повторила "подвиг" Волочковой

Lite » Звезды 14.12.2018 - 14:17
"Не копируйте ее": украинская певица повторила "подвиг" Волочковой
DJ NANA. Фото: instagram.com/anastasia_domination

Украинцы призвали девушку не заниматься пародированием

Популярная украинская певица Анастасия Кумейко нарвалась на шквал критики от поклонников за копирование "достижения" российской балерины Анастасии Волочковой. Соответствующий пост девушка разместила на своей странице в Instagram.

Так, исполнительница проводила время в Риме, в ходе которого решила сесть на шпагат прямо в автобусе. Это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей.

&quot;Не копируйте ее&quot;: украинская певица повторила &quot;подвиг&quot; Волочковой

Фото: Кумейко в Риме (instagram.com/anastasia_domination)

"Я вас прошу, не копируйте ее, Волочкову. Лучше фото из лифта", - сказал пользователь Владимир Цикилевич.

"Казалось бы, при чем здесь Волочкова?" – поинтересовался юзер Константин Петров.

"Волочкова номер два", - уточнил пользователь Свитскевич.

&quot;Не копируйте ее&quot;: украинская певица повторила &quot;подвиг&quot; Волочковой

Скриншот комментариев (instagram.com/anastasia_domination)

Популярная украинская исполнительница и DJ Анастасия Кумейко, которая ранее призналась, что хочет пойти на концерт Валерия Меладзе, поделилась с поклонниками новым откровенным фото и рассказала, почему суббота является идеальным днем для игры в "бутылочку".

Напомним, ранее Dj NANA заявила, что всегда обращала внимание на "плохих парней" в школе.

Также Dj NANA рассказала, как поборола комплексы.

"Я начинаю": Кумейко показала, как выглядит "идеальный день для поцелуев" "Морозко" на всю голову": Волочкова опозорилась "голым" шпагатом в снегу
Новости Украины DJ NANAАнастасия Волочкова
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