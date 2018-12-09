"Я начинаю": Кумейко показала, как выглядит "идеальный день для поцелуев"

Певица призналась, что будет отвечать поклонникам взаимностью
Популярная украинская исполнительница и DJ Анастасия Кумейко, которая ранее призналась, что хочет пойти на концерт Валерия Меладзе, поделилась с поклонниками новым откровенным фото и рассказала, почему суббота является идеальным днем для игры в "бутылочку". Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.
"Суббота, идеальный день для поцелуев. Поиграем в бутылочку? Пиши в комментариях и я отвечу тебе взаимностью. Я начинаю", - говорится в подписи.
Фото: Анастасия Кумейко о субботе (instagram.com/anastasia_domination)
Обратим внимание, что на самом снимке Кумейко позирует в откровенном платье с глубоким вырезом, а также бутылкой виски. При этом пост исполнительницы вызвал настоящий фурор в комментариях.
"Принцесса", - сказал пользователь Мовсум Байрамов.
"Это вообще высший пилотаж", - подчеркнул юзер Алексей Исаев.
"И для хорошего виски тоже идеальный", - уточнил пользователь Алексей Султанов.
Скриншот комментариев (instagram.com/anastasia_domination)
Напомним, ранее Dj NANA заявила, что всегда обращала внимание на "плохих парней" в школе.
Также Dj NANA рассказала, как поборола комплексы.
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