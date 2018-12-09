"Я начинаю": Кумейко показала, как выглядит "идеальный день для поцелуев"

DJ NANA. Фото: instagram.com/anastasia_domination

Певица призналась, что будет отвечать поклонникам взаимностью

Популярная украинская исполнительница и DJ Анастасия Кумейко, которая ранее призналась, что хочет пойти на концерт Валерия Меладзе, поделилась с поклонниками новым откровенным фото и рассказала, почему суббота является идеальным днем для игры в "бутылочку". Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

"Суббота, идеальный день для поцелуев. Поиграем в бутылочку? Пиши в комментариях и я отвечу тебе взаимностью. Я начинаю", - говорится в подписи.

Фото: Анастасия Кумейко о субботе (instagram.com/anastasia_domination)

Обратим внимание, что на самом снимке Кумейко позирует в откровенном платье с глубоким вырезом, а также бутылкой виски. При этом пост исполнительницы вызвал настоящий фурор в комментариях.

"Принцесса", - сказал пользователь Мовсум Байрамов.

"Это вообще высший пилотаж", - подчеркнул юзер Алексей Исаев.

"И для хорошего виски тоже идеальный", - уточнил пользователь Алексей Султанов.

Скриншот комментариев (instagram.com/anastasia_domination)

Напомним, ранее Dj NANA заявила, что всегда обращала внимание на "плохих парней" в школе.

Также Dj NANA рассказала, как поборола комплексы.

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