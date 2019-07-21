Щастя в очах: Потап і Каменських показали пронизливу ніжність на камеру

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Артисти зустрілися на одному концерті і піддалися пориву емоцій

Потап і Настя Каменських перестали приховувати своє щастя і, не криючись, діляться емоціями і почуттями з шанувальниками. Через насичений графік пара практично не бачиться вдома, адже літо – гаряча пора для артистів. Саме тому рідкісні зустрічі закоханих стають такими емоційними і радісними. Так, у артистів в один день намітилися концерти в місті Кривий Ріг, і вони змогли насолодитися спілкуванням один з одним за лаштунками. Настя вирішила поділитися зворушливими кадрами з шанувальниками і опублікувала на instagram-сторінці душевне відео з коханим чоловіком.

"Ми знаходимося на одному концерті, хоч разом побачилися в Кривому Розі. Спасибі велике, Кривий Ріг, за таку можливість!" - повідомила радісна дівчина.

"Дякую! Ніколи не думав, що це місто буде таким романтичним для зустрічей з коханою дружиною!" - заявив Потап.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Репер зворушливо поцілував Настю в лоб, а вона прикрила очі, насолоджуючись трепетним і інтимних моментів. Очі артистів і їх обличчя буквально світилися від щастя.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Раніше Потап і Настя Каменських піддалися пориву емоцій на вулицях Праги, куди пара в компанії друзів приїхала на концерт гурту Rammstein. Закохані цілувалися і обіймалися, не соромлячись сторонніх.

Крім того, Настя Каменських і Потап показали розслаблену прогулянку по столиці Чехії в компанії друзів.

Раніше Настя Каменських в білосніжній білизні з прозорими вставками і панчохах повідомила Потапу приємну новину. Вона опублікувала відверте постільна фото в компанії коханого.