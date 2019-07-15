В панчохах і боді: Каменських оригінально повідомила Потапу радісну новину

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала пікантне фото з Потапом

Настя Каменських навіть після весілля з Потапом не перестає публікувати в соцмережах пікантні знімки. Прихильники більше не задаються питанням, хто ж автор відвертих кадрів, а сам репер завжди відзначає гарячі знімки дружини і залишає їй компліменти або красномовні смайли. Цього разу привід обмінятися люб'язностями у пари був більш, ніж значимий.

На сторінці в Instagram співачка опублікувала жаркий знімок, на якому позує в ліжку. На артистці – білосніжна боді з прозорими вставками і панчохи. Потап застиг над дружиною і знімає її на камеру. Гарячий кадр був зроблений під час бекстейджу зйомок кліпу-зізнання, який репер випустив напередодні весілля з Настею, "Константа".

"Лешенька, твоя-наша Константа набрала в YouTube вже цілих 5 млн. Я тебе вітаю, і спасибі тобі за таку щиру пісню!" - звернулася артистка до коханого чоловіка.

Потап вирішив не зволікати з відповіддю і залишив під гарячим фото смайли у вигляді сердечок. Шанувальники також оцінили відвертий кадр і пораділи досягненню пари. Правда, деякі користувачі відзначили, що такі пікантні моменти краще залишити для особистого перегляду, а не виставляти на загальний огляд.

"Перебір!", "Схоже на відео для дорослих", "Красива пара, гарна пісня, гарне відео! Все закономірно! Їй і 100 лямів не межа! Щастя вам, білі лебеді!", "Все що від душі, завжди приводить до успіху. Вітаю вас", "Дійсно щиро", "Просто супер! Ви бомба великого сплеску позитивних емоцій", "Це чудова пісня" - ділилися враженнями шанувальники.

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Відео: YouTube/ПТП

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