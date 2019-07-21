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Счастье в глазах: Потап и Каменских показали пронзительную нежность на камеру

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.07.2019 - 12:02
Счастье в глазах: Потап и Каменских показали пронзительную нежность на камеру
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Артисты встретились на одном концерте и поддались порыву эмоций

Потап и Настя Каменских перестали скрывать свое счастье и, не таясь, делятся эмоциями и чувствами с поклонниками. Из-за насыщенного графика пара практически не видится дома, ведь лето – горячая пора для артистов. Именно поэтому редкие встречи влюбленных становятся такими эмоциональными и радостными. Так, у артистов в один день наметились концерты в городе Кривой Рог, и они смогли насладиться общением друг с другом за кулисами. Настя решила поделиться трогательными кадрами с поклонниками и опубликовала на instagram-страничке душевное видео с любимым мужчиной.

"Мы находимся на одном концерте, хоть вместе увиделись в Кривом Роге. Спасибо большое, Кривой Рог, за такую возможность!" - сообщила радостная девушка.

"Спасибо! Никогда не думал, что этот город будет такой романтический для встреч с любимой женой!" - заявил Потап.

Счастье в глазах: Потап и Каменских показали пронзительную нежность на камеру

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Рэпер трогательно поцеловал Настю в лоб, а она прикрыла глаза, наслаждаясь трепетным и интимным моментов. Глаза артистов и их лица буквально светились от счастья.

 

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Ранее Потап и Настя Каменских поддались порыву эмоций на улицах Праги, куда пара в компании друзей приехала на концерт группы Rammstein. Влюбленные целовались и обнимались, не стесняясь посторонних.

Кроме того, Настя Каменских и Потап показали расслабленную прогулку по столице Чехии в  компании друзей.

Ранее  Настя Каменских в белоснежном белье с прозрачными вставками и чулках сообщила Потапу приятную новость. Она опубликовала откровенное постельное фото в компании любимого.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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