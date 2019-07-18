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Щасливі Настя Каменських і Потап показали пристрасть на вулицях Праги

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.07.2019 - 09:49
Щасливі Настя Каменських і Потап показали пристрасть на вулицях Праги
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Зіркова пара з друзями вирушила до Чехії на концерт знаменитої групи

Щасливе подружжя Настя Каменських і Потап весело проводять час у столиці Чехії Празі, куди вони вирушили разом з друзями - Олексієм Завгороднім-Позитивом (учасником групи "Час і Скло" і MOZGI) і його дружиною, дизайнером Ганною Андрійчук-Завгородньої. Вони гуляють по мальовничих вуличках, а також відвідали концерт знаменитої німецької групи Rammstein і зробили фото з її солістом Тіллем Ліндеманном.

Втім, пара виділяє час, який вони проводять тільки удвох, насолоджуючись товариством один одного. На своїй сторінці в Instagram Настя опублікувала зворушливий знімок, на якому вони з чоловіком відображені на вулицях Праги. При цьому Потап ніжно обіймає і пристрасно цілує кохану в щоку, а та вдоволено закрила очі.

Для прогулянки обидва артиста вибрали зручні повсякденні образи - Каменських віддала перевагу облягаючим брюкам з принтом мілітарі і білій футболці. Завершили образ вітровка кавового кольору та білі кросівки на масивній підошві. Потап же відправився на прогулянку в сірих джинсах, чорній футболці, кедах і незмінній кепці.

Щасливі Настя Каменських і Потап показали пристрасть на вулицях Праги

Фото: Настя Каменських і Потап в Празі (instagram.com/kamenskux)

До речі, продюсер теж поділився схожим фото на своїй сторінці - на ньому вони з Настею позують в обнімку і щасливо посміхаються на камеру.

Щасливі Настя Каменських і Потап показали пристрасть на вулицях Праги

Фото: Настя Каменських і Потап в Празі (instagram.com/realpotap)

Розчулені підписники засипали співачку замилованими коментарями, в черговий раз захоплюючись їх парою.

  • Як це романтично!!! Подорожувати з коханою людиною...мммм
  • Господи.... кожній фотці радію...Скільки тепла в цьому...
  • Як ви один одному підходите
  • найулюбленіша пара, в цьому світі. Любов до цим двом людям, неймовірна
  • Ви найкращі,не можу вибрати навіть хто кращий!!!!!навіть якщо дуже подумати.....Настя і Потап
  • Не можу звикнути до вашого нового статусу)
  • Яка любов.. яка ніжність..
  • Здороыские, діток таких же талановитих Вам) Цікаво, в який період зрозуміли, що тут не тільки творчість об'єднує?) Року 2?))
  • Стільки ніжності в цьому фото
  • Ви класні!!!
  • Красунчики
 

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Каменських і Потап захопили розслабленої прогулянкою з друзями по Празі.

Раніше Каменських у білизні і панчохах порадувала Потапа приємною новиною. Співачка засвітила пікантне постільне фото.

"Потужна тусовка": Потап і Каменських засвітилися в компанії Ліндеманна в Празі "Не впізнати": Настя Каменських з новою зачіскою підкорила оригінальним образом
Новини України Настя КаменськихПотап
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