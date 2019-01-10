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Всі в зборі: Ані Лорак та її чоловік показали фото з дочкою в Майамі

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.01.2019 - 06:39
Всі в зборі: Ані Лорак та її чоловік показали фото з дочкою в Майамі
Фото: Ані Лорак з мужемм і донькою (instagram.com/anilorak)

Мурат Налчаджиоглу закидав Instagram знімками з улюбленою донькою, з якою провів весь день

Популярна співачка Ані Лорак, яка зараз відпочиває в Майамі, розмістила фото з донькою Сонею в InstaStories. Вона стоїть на балконі і ніжно обіймає дівчинку. Цікаво, що раніше знімок з дитиною в "сториз" свого мікроблогу показав і її люблячий тато і чоловік артистки, ресторатор Мурат Налчаджиоглу.

Варто відзначити, що чоловік буквально закидав свій паблік знімками з дочкою. Судячи з фотозвіту, тато з дівчинкою сходили на продуктивний шопінг, встигли поспілкуватися біля фонтану і поїсти морозиво. Крім того, на одному з кадрів Соня позувала, як справжня модель, прийнявши картинну позу і дивлячись прямо в камеру.

Всі в зборі: Ані Лорак та її чоловік показали фото з дочкою в Майамі

Фото: Мурат з дочкою (instagram.com/muratnalca)

Всі в зборі: Ані Лорак та її чоловік показали фото з дочкою в Майамі

Фото: донька Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу (instagram.com/muratnalca)

Всі в зборі: Ані Лорак та її чоловік показали фото з дочкою в Майамі

Фото: Мурат з дочкою (instagram.com/muratnalca)

Всі в зборі: Ані Лорак та її чоловік показали фото з дочкою в Майамі

Фото: Мурат з дочкою (instagram.com/muratnalca)

Всі в зборі: Ані Лорак та її чоловік показали фото з дочкою в Майамі

Фото: Мурат з дочкою (instagram.com/muratnalca)

Хто робив спільні фото тата і дитини, невідомо, але висновок напрошується сам собою, адже днями ресторатор примчав у Майамі, де на той момент проводила відпустку Ані Лорак у компанії спортсменки Лілії Подкопаєвої і свого друга, російського співака Сергія Лазарєва, також в stories артистки фігурував і Філіп Кіркоров, який теж відправився в США.

Всі в зборі: Ані Лорак та її чоловік показали фото з дочкою в Майамі

Фото: Ані Лорак з дочкою Сонею (instagram.com/anilorak)

До того ж, на фото Кароліни і Мурата дівчинка позує в однаковому одязі. Цікаво, що Лорак показала відео з авто, але в момент, коли в кадр потрапило крісло водія, ролик різко обірвався.

Всі в зборі: Ані Лорак та її чоловік показали фото з дочкою в Майамі

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася ранковим фото на березі океану в прозорій туніці, виставивши на загальний огляд стрункі ніжки. Шанувальники прийшли в захват від атмосферного знімка і розхвалили квітучий зовнішній вигляд виконавиці.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Ані ЛоракМурат Налчаджиоглу
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