"Теперь только отдых": Лорак показала, как проводит "новогодние" каникулы

Фото: (instagram.com/anilorak)

Женщина поинтересовалась, как отдыхают ее поклонники

Популярная украинская певица-запроданка Ани Лорак, которая ведет гастрольную жизнь в России, показала место "новогоднего" отдыха. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Ну все, теперь только отдых. Как проходят ваши каникулы?", - поинтересовалась она.

Фото: отдых Лорак в США (instagram.com/anilorak)

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах можно заметить не только Ани Лорак, а и другую звездную украинку – Лилию Подкопаеву.

Фото: Подкопаева и Лорак в США (instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Данный инцидент вызвал настоящий резонанс среди пользователей сети.

"Деревня", "отдыхает теперь русская без Мурата", "начесала на отдых", "что в ней красивого. Лицо – реклама ботокса", "странно. Недавно жаловалась, что вся в долгах. А тут такое", - пишут они.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, что в деле о разводе Ани Лорак и ее супруга-ресторатора Мурата Налчаджиоглу наметились существенные сдвиги. Так, пара не пришла на первое судебное слушание – их представляли адвокаты. Позже оказалось, что заявления о разводе больше нет, что говорит о возможном примирении супругов.

К слову, муж Ани Лорак на Новый год опубликовал снимок дочери Софии, держащей в руках бенгальский огонек.

Видео: РБК-Украина