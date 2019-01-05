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"Теперь только отдых": Лорак показала, как проводит "новогодние" каникулы

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.01.2019 - 11:15
"Теперь только отдых": Лорак показала, как проводит "новогодние" каникулы
Фото: (instagram.com/anilorak)

Женщина поинтересовалась, как отдыхают ее поклонники

Популярная украинская певица-запроданка Ани Лорак, которая ведет гастрольную жизнь в России, показала место "новогоднего" отдыха. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Ну все, теперь только отдых. Как проходят ваши каникулы?", - поинтересовалась она.

&quot;Теперь только отдых&quot;: Лорак показала, как проводит &quot;новогодние&quot; каникулы

Фото: отдых Лорак в США (instagram.com/anilorak)

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах можно заметить не только Ани Лорак, а и другую звездную украинку – Лилию Подкопаеву.

&quot;Теперь только отдых&quot;: Лорак показала, как проводит &quot;новогодние&quot; каникулы

Фото: Подкопаева и Лорак в США (instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Данный инцидент вызвал настоящий резонанс среди пользователей сети.

"Деревня", "отдыхает теперь русская без Мурата", "начесала на отдых", "что в ней красивого. Лицо – реклама ботокса", "странно. Недавно жаловалась, что вся в долгах. А тут такое", - пишут они.

&quot;Теперь только отдых&quot;: Лорак показала, как проводит &quot;новогодние&quot; каникулы

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, что в деле о разводе Ани Лорак и ее супруга-ресторатора Мурата Налчаджиоглу наметились существенные сдвиги. Так, пара не пришла на первое судебное слушание – их представляли адвокаты. Позже оказалось, что заявления о разводе больше нет, что говорит о возможном примирении супругов.

К слову, муж Ани Лорак на Новый год опубликовал снимок дочери Софии, держащей в руках бенгальский огонек.

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины Ани ЛоракЛилия Подкопаева
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