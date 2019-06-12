"Самому досі не віриться": Едгар Камінський розговорився про розлучення зі Славою

Фото: Слава Камінська з чоловіком (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Чоловік співачки попросив з повагою поставитися до його рішення

Чоловік учасниці групи НеАнгели Слави Камінської, пластичний хірург Едгар Камінський днями відкрив власну клініку і похвалився цим досягненням в Instagram. У пості він подякував людям, які допомогли йому досягти цієї мети, і серед них не було його дружини. Як стало відомо близько тижня тому, подружжя розлучається, однак те, що чоловік навіть не згадав її імені, викликало багато гнівних коментарів у фанатів. Едгар вирішив прояснити ситуацію і вперше відверто прокоментував їх розставання.

Він опублікував спільне фото зі Славою і зазначив, що за все їй вдячний, а також пояснив, чому не зауважив її в пості про клініку.

"Прочитав багато гнівних коментарів під попереднім постом. Відповідаю. Я не забув подякувати дружині, я просто не можу бути вдячний їй за щось окремо. Хто дивився мої інтерв'ю, відео, виступи на конференціях або читав мої пости, знає, як я ціную Славу. Я вдячний їй за все. Коли ти живеш у шлюбі, у справжній любові, то все робиться від душі, від чистого серця і ти не чекаєш оди і хвали. Сімейні вчинки саме такі", - написав Камінський.

Фото: Слава Камінська з чоловіком (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Чоловік заявив, що рішення про розлучення було обдуманим, до того ж, це вже вдруге в їх шлюбі.

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"Я не роблю нічого спонтанно. Всі мої вчинки зважені і продумані. Перший раз я подав на розлучення в 2017 році. Через півроку, перед судовим процесом, дав собі другий шанс. Я завжди так роблю — даю другий шанс не іншій людині, співробітникові, другу чи знайомому, а саме собі, адже це моє рішення, мій вчинок і мій висновок. Другий шанс — це час для аналізу першого рішення та висновку. Часовий проміжок, як правило, невеликий. В нашому випадку він тривав 2 роки — 2 роки аналізів, порівнянь, висновків. Я прийняв рішення, і воно пов'язане лише зі Славою, з низкою фактів і обставин. Ні з ким іншим. Два роки ми перебували в невагомості. Тема відкриття клініки у нашій родині ніколи не була головною чи навіть обговорюваною (тому, текст попереднього посту саме такий, яким ви його прочитали)", - поділився доктор.

За словами Едгара, шанувальники не зможуть зрозуміти справжню причину їх розставання, оскільки не знають їх і їхню родину, і попросив з повагою ставитися до їх рішення.

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"Справжню причину нашої ситуації знають і можуть зрозуміти тільки близькі люди. Їх не більше 20-ти чоловік. Вони непублічні і не коментують фотографії. Але саме їм відомо, чому так сталося і, повірте, у них немає питань. Я прошу не спекулювати на темі нашої сім'ї. Вам буде складно зрозуміти, що сталося. Ви 100% не знаєте нас. Мені і самому досі не віриться", - повідомив чоловік артистки.

Він закликав користувачів мережі проявити повагу і не давати непрошених порад.

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"У що я вірю? У щастя своїх дітей і їх світле майбутнє. Повага для мене — на першому місці. Поважайте і ви сім'ї інших людей. Перед тим як давати коментарі, підійдіть до своєї коханої людини, обійміть її і скажіть, як сильно любите. А якщо її немає, не давайте поради, як жити у відносинах", - підсумував Камінський.

Нагадаємо, пара виховує двох дітей - 4-річного Леонарда і трирічну Лауру.

Фото: Слава Камінська з чоловіком (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Публікація викликала бурхливу реакцію серед його підписників, які поспішили висловити свою думку.

"Це справа дуже делікатна і обговоренню не підлягає, звичайно прикро за діток, але я впевнена що Слава і Едгар зроблять все що б вони були щасливі і не сумнівалися у взаємній любові до них"

"Відносини, це завжди справа двох. Просто побажаю вам сил удвох. Завжди складно не впадати в образи і претензії. Добре, що ви один у одного були: і такі чудові діти і навчилися один в одного чогось, впевнена"

"Рису справжнього чоловіка...поважати матір своїх дітей, незалежно від обставин..все інше-інтимне, там немає місця чужим носів"

"Гідно! А то прям звіти давай і пояснення. Як сказав класик: "Всі щасливі сім'ї схожі один на одного, кожна нещаслива сім'я нещаслива по-своєму. У вас була щаслива родина, тепер, ви правильно вказали - головне зробити дітей щасливими! Щасти!"

"Дуже-дуже шкода... ось правда, як за рідних засмучена( але вам звичайно видніше! Сподіваюся, тільки не буде публічних виливанням бруду один на одного! Щасти вам обом!"

"Едгар! Поважаю Вас і Славу. І цей пост підтвердження Вашого здорового глузду. Все в житті трапляється.... печалька звичайно..... але!!!!! Всі живі - здорові, а це - головне))"

"Які мудрі,зважені з великою повагою до оточуючих,слова не може сказати кожен. Потрібно набратися сміливості, мудрості, щоб написати текст, які прочитають мільйони. Браво, що даєте максимально чесно і впевнено свою відповідь. Любові і добра Вам і діткам"

"Едгар, правильно написали.То особисто Ваші відносини, а дітки то є наше щастя. Дуже поважаю Вас і вашу позицію. Так буває, це життя. Щастя Вам і вашим діткам"

Скріншот коментарів (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Нагадаємо, раніше Едгар Камінський показав, як проводить час з сином Леонардом без дружини.

Пізніше Слава Камінська завуальовано висловилася про розлучення, даючи зрозуміти, що налаштована позитивно і сумувати на публіку не має наміру.

До речі, Слава Камінська зізналася, що іноді їй буває складно впоратися з емоційним напруженням і вона звертається за допомогою до психотерапевта.