"Самому досі не віриться": Едгар Камінський розговорився про розлучення зі Славою

Чоловік співачки попросив з повагою поставитися до його рішення
Чоловік учасниці групи НеАнгели Слави Камінської, пластичний хірург Едгар Камінський днями відкрив власну клініку і похвалився цим досягненням в Instagram. У пості він подякував людям, які допомогли йому досягти цієї мети, і серед них не було його дружини. Як стало відомо близько тижня тому, подружжя розлучається, однак те, що чоловік навіть не згадав її імені, викликало багато гнівних коментарів у фанатів. Едгар вирішив прояснити ситуацію і вперше відверто прокоментував їх розставання.
Він опублікував спільне фото зі Славою і зазначив, що за все їй вдячний, а також пояснив, чому не зауважив її в пості про клініку.
"Прочитав багато гнівних коментарів під попереднім постом. Відповідаю. Я не забув подякувати дружині, я просто не можу бути вдячний їй за щось окремо. Хто дивився мої інтерв'ю, відео, виступи на конференціях або читав мої пости, знає, як я ціную Славу. Я вдячний їй за все. Коли ти живеш у шлюбі, у справжній любові, то все робиться від душі, від чистого серця і ти не чекаєш оди і хвали. Сімейні вчинки саме такі", - написав Камінський.
Фото: Слава Камінська з чоловіком (instagram.com/edgar_kaminskyi)
Чоловік заявив, що рішення про розлучення було обдуманим, до того ж, це вже вдруге в їх шлюбі.
⠀
"Я не роблю нічого спонтанно. Всі мої вчинки зважені і продумані. Перший раз я подав на розлучення в 2017 році. Через півроку, перед судовим процесом, дав собі другий шанс. Я завжди так роблю — даю другий шанс не іншій людині, співробітникові, другу чи знайомому, а саме собі, адже це моє рішення, мій вчинок і мій висновок. Другий шанс — це час для аналізу першого рішення та висновку. Часовий проміжок, як правило, невеликий. В нашому випадку він тривав 2 роки — 2 роки аналізів, порівнянь, висновків. Я прийняв рішення, і воно пов'язане лише зі Славою, з низкою фактів і обставин. Ні з ким іншим. Два роки ми перебували в невагомості. Тема відкриття клініки у нашій родині ніколи не була головною чи навіть обговорюваною (тому, текст попереднього посту саме такий, яким ви його прочитали)", - поділився доктор.
За словами Едгара, шанувальники не зможуть зрозуміти справжню причину їх розставання, оскільки не знають їх і їхню родину, і попросив з повагою ставитися до їх рішення.
⠀
"Справжню причину нашої ситуації знають і можуть зрозуміти тільки близькі люди. Їх не більше 20-ти чоловік. Вони непублічні і не коментують фотографії. Але саме їм відомо, чому так сталося і, повірте, у них немає питань. Я прошу не спекулювати на темі нашої сім'ї. Вам буде складно зрозуміти, що сталося. Ви 100% не знаєте нас. Мені і самому досі не віриться", - повідомив чоловік артистки.
Він закликав користувачів мережі проявити повагу і не давати непрошених порад.
⠀
"У що я вірю? У щастя своїх дітей і їх світле майбутнє. Повага для мене — на першому місці. Поважайте і ви сім'ї інших людей. Перед тим як давати коментарі, підійдіть до своєї коханої людини, обійміть її і скажіть, як сильно любите. А якщо її немає, не давайте поради, як жити у відносинах", - підсумував Камінський.
Нагадаємо, пара виховує двох дітей - 4-річного Леонарда і трирічну Лауру.
Фото: Слава Камінська з чоловіком (instagram.com/edgar_kaminskyi)
Публікація викликала бурхливу реакцію серед його підписників, які поспішили висловити свою думку.
Скріншот коментарів (instagram.com/edgar_kaminskyi)
Нагадаємо, раніше Едгар Камінський показав, як проводить час з сином Леонардом без дружини.
Пізніше Слава Камінська завуальовано висловилася про розлучення, даючи зрозуміти, що налаштована позитивно і сумувати на публіку не має наміру.
До речі, Слава Камінська зізналася, що іноді їй буває складно впоратися з емоційним напруженням і вона звертається за допомогою до психотерапевта.