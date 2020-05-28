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Саме розчулення: Кайлі Дженнер показала нове фото з 2-річною донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.05.2020 - 19:34
Саме розчулення: Кайлі Дженнер показала нове фото з 2-річною донькою
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка зворушила шанувальників

Кайлі Дженнер опублікувала нове фото з 2-річною донькою Стормі, вкотре розчуливши мережу мало не до сліз. Молода мама і вічно зайнята бізнесвумен, яка в останні пару місяців проводила багато часу з дівчинкою, і з послабленням карантину не відпускає дитину ні на крок. На новому знімку Стормі і Кайлі позують на фоні мальовничого пейзажу. Кайлі тримає вже доволі дорослу дівчинку на руках. Підпис розчулена мати додала: «Моя навіки».

Саме розчулення: Кайлі Дженнер показала нове фото з 2-річною донькою

Кайлі і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-річна Кайлі одягла на прогулянку біле міні-плаття і зелений плащ – вбрання вигідно підкреслило видатні форми інстадіви. З аксесуарів вона вибрала кольє і сережки. Навіть на природу Дженнер зробила виразний макіяж, а також незвичайну зачіску. Цього разу з деяких пір блондинка Кайлі зробила два хвоста в дусі героїнь аніме. Дівчинку молода мама одягла білу спідницю, футболку, а також кросівки. Не забула Кайлі і про зачіску, уклавши кучеряве волосся малої в гладку зачіску.

При вигляді такої картини мережа просто вибухнула приємними словами і розчуленими коментарями. Шанувальники відзначили, що обидві – як мама, так і дочка – виглядають дуже стильними і милими.

  • Королева Кайлі
  • Я закоханий в твої аутфіти
  • Що за чудове фото
  • Ця маленька дівчинка така ідеальна
  • Твої стосунки зі Стормі такі по-справжньому прекрасні
  • О боже, її посмішка
  • Вона така красива
  • Ок, але ви обидві такі ідеальні
  • Тааак мило
  • Так дорогоцінно
  • Дуже мило

Саме розчулення: Кайлі Дженнер показала нове фото з 2-річною донькою

Саме розчулення: Кайлі Дженнер показала нове фото з 2-річною донькою

Саме розчулення: Кайлі Дженнер показала нове фото з 2-річною донькою

Саме розчулення: Кайлі Дженнер показала нове фото з 2-річною донькою

Саме розчулення: Кайлі Дженнер показала нове фото з 2-річною донькою

Саме розчулення: Кайлі Дженнер показала нове фото з 2-річною донькою

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, свою дочку Кайлі народила від репера Тревіса Скотта. Зіркові батьки просто без розуму від малятка і навіть в час розставання не переставали спілкуватися заради її виховання. Зараз пара, за чутками, відновила стосунки. Правда, ні сама Кайлі, ні її хлопець мить не стали демонструвати це у мережах.

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Автор: Lite

Теги Новини України Кайли Дженнер
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