Занадто мило! Кайлі Дженнер показала рідкісні сімейні фото з дітьми

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка умилила мережу

Кайлі Дженнер вкотре розчулила мережу зворушливими сімейними фото. Цього разу дівчина не обмежилася власною дочкою, «підключивши» також свою старшу сестру – Хлої Кардашян. А діти у них на руках ще однієї знаменитої сестри – Кім Кардашьян. На знімку 22-річна красуня тримає маленького Псалма, а Хлої – Чикаго.

Кайлі Дженнер з сестрою і дітьми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Всі вони одягнені в білі вбрання, що робить фото урочистими і атмосферними. Кайлі вибрала плаття на тонких бретелях. А Хлої – брюки і корсет. Чикаго нарядили в білу сукню з відкритими плечима, а немовля загорнули в білу розлітайку. Скоріше за все, це була спільна фотосесія, так як образи всіх продумані до дрібниць, аж до макіяжу і укладки. Галерею вона підписала коротко: сім'я.

У відповідь мережа не поскупилася на компліменти та слова захоплення. Багато хто, до речі, заплутався, чиї це діти. Так як Кайлі не позначила цей момент.

Чиї це діти?

Милашки

Перші

Гарячі матусі

найсимпатичніші

Королева Кайлі

Що за красуні!

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, зазвичай Кайлі демонструє шанувальникам масу фото своєї доньки – 2-річної Стормі, але цього разу дитина не в кадр не потрапила. Тим не менш зіркова мама напередодні буквально засипала сторінку кумедними фото з дівчинкою. Відео, на якому перед крихтою поставили вазу з цукерками, а вона змушена дочекатися маму і взяти тільки 3 з них, просто підірвало мережу. Ролик набрав більше 44 мільйонів переглядів.

Стормі обожнює вся сім'я (фото: instagram.com/kyliejenner)

У День матері Кайлі опублікувала кадр з дочкою, на якому вона загорнута в рушник. «Це моя маленька любов... Якийсь особливий подарунок – бути матір'ю. Щасливого дня матері всім мамам».

Нагадаємо, поки що з усіх знаменитих сестер – Кім, Кортні, Хлої, Кайлі і Кендалл – тільки Кендалл не обзавелася дітьми. Дівчина ретельно приховує особисте життя від сторонніх, навіть не признаючись, з ким у відносинах.