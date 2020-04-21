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Така велика! Кайлі Дженнер розчулила мережу ніжним фото з 2-річною дочкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.04.2020 - 17:41
Така велика! Кайлі Дженнер розчулила мережу ніжним фото з 2-річною дочкою
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Матуся похвалилася новим фото

Кайлі Дженнер показала нове фото з 2-річною донькою Стормі, вкотре розчуливши мережу. Молода мама і вічно зайнята бізнесвумен зараз проводить з дівчинкою масу часу. А тому не помічає, як та швидко зростає. Але на новому знімку малятко виглядає вже зовсім дорослою. Що не змогла не відзначити сама розчулена мати. «Моя мала стає такою великою», – написала 22-річна Кайлі.

Така велика! Кайлі Дженнер розчулила мережу ніжним фото з 2-річною дочкою

Кайлі і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

На фото вона позує в білому халаті і досить легкому за її мірками макіяжі, тримаючи Стормі на руках. А дівчинка, одягнена в темні штани і футболку, весело сміється. Кайлі виглядає щасливою і спокійною. «Я так сумую за вами», – написала молодшій сестрі Хлої Кардашян. «Ми ще більше», – парирувала їй Дженнер. Інші фоловери також не стали мовчати, засипавши знамениту красуню і її дочку компліментами і приємними словами. Багато хто погодився, що дівчинка помітно зросла. «О боже, Стормі так виросла», «Які милі», «Може мені сказати хтось, чому вони такі милі?», «Перші»...

Така велика! Кайлі Дженнер розчулила мережу ніжним фото з 2-річною дочкою

Кайлі на дозвіллі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Деякі послідовувачі також не посоромилися зазначити, що Кайлі виглядає просто невпізнанною. «Що з її обличчям?», «О боже, що не так з лицем Кайлі?», – пишуть вони. В цілому фото, як завжди, високо оцінили користувачі мережі, поставивши йому більше 6 мільйонів лайків.

У сторіз наймолодша мільярдерка у світі показала чергове фото біля басейну. Вона позує в бежевого відтінку купальнику з ребристою тканини (така, до речі, в цьому сезоні все ще на піку популярності). Топ на тонких бретельках і трусики з високими вирізами на стегнах відмінно продемонстрували світові видатні форми дівчата: її тонку талію, апетитні стегна і груди. Доповнили образ красуні тільки тонкий ланцюжок з підвіскою. Кайлі лежить на шезлонгу, ніжачись у променях сонця. Чи настільки «гаряче» фото не в сторіз, точно б зібрав масу палаючих эмозди.

Вона досконала: Кайлі Дженнер показала розкішне тіло в пікантному комбінезоні Однаково прекрасні: Кім Кардашьян з 64-річною матір'ю захопили красою і молодістю в новій зйомці
Новини України Кайли Дженнер
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