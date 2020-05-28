Само умиление: Кайли Дженнер показала новое фото с 2-летней дочерью

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда растрогала поклонников

Кайли Дженнер опубликовала новое фото с 2-летней дочерью Сторми, в который раз умилив сеть чуть ли не до слез. Молодая мама и вечно занятая бизнесвумен, которая в последние пару месяцев проводила массу времени с девочкой, и с послаблением карантина не отпускает малышку ни на шаг. На новом снимке Сторми и Кайли позируют на фоне живописного пейзажа. Кайли держит уже заметно подросшую девочку на руках. Подпись растроганная родительница добавила: «Моя навеки».

Кайли и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-летняя Кайли надела на прогулку белое мини-платье и зеленый плащ – наряд выгодно подчеркнул выдающиеся формы инстадивы. Из аксессуаров она выбрала колье и серьги. Даже на природу она сделала выразительный макияж, а также необычную прическу. В этот раз с некоторых пор блондинка Дженнер сделала два хвоста в духе героинь аниме. Девочку молодая мама нарядила в белую юбку, футболку, а также кроссовки. Не забыла Кайли и про прическу, уложив курчавые волосы в гладкую укладку.

При виде такой картины сеть просто взорвалась приятными словами и умиленными комментариями. Поклонники отметили, что обе – как мама, так и дочь – выглядят очень стильными и милыми.

Королева Кайли

Я влюблен в твои аутфиты

Что за восхитительное фото

Эта маленькая девочка так идеальна

Твои отношения со Сторми так по-настоящему прекрасны

О боже, ее улыбка

Она такая красивая

Ок, но вы обе так идеальны

Тааак мило

Так драгоценно

Слишком мило

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/kyliejenner)

Напомним, свою дочь Кайли родила от рэпера Трэвиса Скотта. Звездные родители просто без ума от малышки и даже в время расставания не переставали общаться ради ее воспитания. Сейчас пара, по слухам, возобновила отношения. Правда, ни сама Кайли, ни ее парень ока что не стали демонстрировать это в сетях.

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Автор: Lite