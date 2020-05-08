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Немов друга шкіра: Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в облягаючому комбінезоні

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.05.2020 - 21:28
Немов друга шкіра: Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в облягаючому комбінезоні
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дівчина вразила шанувальників

Кайлі Дженнер не втомлюється демонструвати свою бездоганну фігуру, підкреслюючи її спокусливими вбраннями. Кілька годин тому дівчина опублікувала нове фото. Образ наймолодшої мільярдерки у світі склали тілесного відтінку комбінезон (мабуть, улюблений вид одягу бізнесвумен) з малюнками у вигляді татуювань і чорним поясом, прозорі туфлі на шпильках і ультрамодні сонцезахисні окуляри.

Немов друга шкіра: Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в облягаючому комбінезоніКайлі Дженнеро обожнює комбінезони (фото: instagram.com/kyliejenner)

Волосся Кайлі прибрала в гладку зачіску, не забула про свій фірмовий макіяж в натуральних тонах. Кайлі позує на дивані в своєму будинку, спокусливо прогнувшись. Пишні форми і осина талія дівчини вкотре змусили прихильників захопитися. Вони оцінили жаркий кадр в більш ніж 5 мільйонів лайків і тисячі коментарів. Не втрималася від захвату і старша сестра Кайлі – Хлої Кардашян, яка назвала дівчину «ідеальною».

  • Ідеальна
  • Вау!
  • Просто досконала
  • Гаряче
  • Аутфит – вогонь!
  • Гаряча малятко
  • Просто кежуал-вбивство
  • Ти взагалі реальна?
  • Я просто закохана
  • Абсолютна королева
  • Королева Кайлі

Немов друга шкіра: Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в облягаючому комбінезоніНемов друга шкіра: Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в облягаючому комбінезоніНемов друга шкіра: Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в облягаючому комбінезоніНемов друга шкіра: Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в облягаючому комбінезоніНемов друга шкіра: Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в облягаючому комбінезоні

Коментарі до посту Кайлі (фото: прінтскрін instagram.com/kyliejenner)

Також днями Кайлі показала нове фото своєї 2-річної дочки Стормі. Разом з мамою вона вирушила на тенісний корт. Дівчинка була одягнена в стильний костюм з синіми принтом тай-дай, білі кросівки і високі білі шкарпетки. Волосся їй заплели у високий пучок. В руках дівчинка тримає ракетку і зображує гру. Шанувальники назвали даний аутфіт дитини одним з найкращих за останній час. «Яка ж вона гарненька», «наймиліша в світі», «милота», – досі пишуть фанати під чарівним кадром.

Немов друга шкіра: Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в облягаючому комбінезоніСтормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, Стормі Кайлі народила від свого коханого Тревіса Скотта, з яким восени минулого року розлучилася. За інформацією західних ЗМІ, зараз пара відновила відносини. Сама Кайлі поки не оголосила про це офіційно. Але Тревіс став часто з'являтися в її сториз, а в своїх відео вона часто фоном включає його музику. Ік видно, закохані знову щасливі.

Теги Новини України Кайли Дженнер
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