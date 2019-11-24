"Найщасливіша!" Переможниця Холостяк 9 заінтригувала мережу у річницю з коханим

Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Дар'я Квіткова увійшли у смак сімейного життя – пара живе разом, проводить дозвілля, ходить в спортзал і багато подорожує. Дівчина зізнається, що встигла подивитися практично всю Європу. Не так давно закохані повернулися з Риму, потім Даша літала до Парижа, а тепер вирішила разом з Микитою врятуватися від холоду в теплих краях.

На сторінці в Instagram обраниця екс-холостяка зізналася, що пара святкує річницю фіналу самого романтичного реаліті-шоу країни. З тих пір її життя круто змінилася і зараз вона абсолютно щаслива.

"Рік з фіналу. Рік я найщасливіша. Тисячу разів дякую. Позавчора вирішили, що нам в Києві занадто холодно і купили квитки в тепло. Як думаєте, куди ми летимо?" - заінтригувала підписників Даша.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Вона опублікувала фото з фіналу проекту, на якому позує в розкішній вечірній сукні з розсипом каміння. Дівчина обіймає обранця, а він не може відірватися від неї. До речі, Микита і Даша – єдина пара, яка так довго протрималася разом після шоу і прийняла рішення жити разом.

Шанувальники закоханих почали навперебій вітати Дашу і Микиту зі значущою датою, а також намагалися вирахувати, куди ж вони тримають шлях.

Клас! Як круто, вітаю, не віриться, що вже цілий рік пройшов

Вітаю! Красива пара! Будьте щасливі!

Ви розумнички. Найкращі

Вітаю. З початку перших ефірів "засватала Вас" і Ви молодці. Хоч одна пара протрималася рік. Бажаю Вам прожити разом з величезною родиною до глибокої старості

Яка ж я рада за вас. Ви молодці. Любіть один одного завжди

Молодці! Так тримати!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін і Дарина Квіткова влаштували ефектну фотосесію в стилі "містер і місіс Сміт".