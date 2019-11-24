"Самая счастливая!" Победительница Холостяк 9 заинтриговала сеть в годовщину с любимым

Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная Дарья Квиткова вошли во вкус семейной жизни – пара живет вместе, проводит досуг, ходит в спортзал и много путешествует. Девушка признается, что успела посмотреть практически всю Европу. Не так давно влюбленные вернулись из Рима, затем Даша летала в Париж, а теперь решила вместе с Никитой спастись от холода в теплых краях.

На странице в Instagram избранница экс-холостяка призналась, что пара празднует годовщину финала самого романтичного реалити-шоу страны. С тех пор ее жизнь круто изменилась и сейчас она абсолютно счастлива.

"Год с финала. Год я самая счастливая. Тысячу раз спасибо. Позавчера решили, что нам в Киеве слишком холодно и купили билеты в тепло. Как думаете, куда мы летим?" - заинтриговала подписчиков Даша.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Она опубликовала фото с финала проекта, на котором позирует в роскошном вечернем платье с россыпью камней. Девушка обнимает избранника, а он не может оторваться от нее. Кстати, Никита и Даша – единственная пара, которая так долго продержалась вместе после шоу и приняла решение жить совместно.

Поклонники влюбленных начали наперебой поздравлять Дашу и Никиту со значимой датой, а также постарались вычислить, куда же они держат путь.

Класс! Как круто, поздравляю, не верится, что уже целый год прошел

Поздравляю! Красивая пара! Будьте счастливы!

Вы умнички. Самые лучшие

Поздравляю. С начала первых эфиров "засватала Вас" и Вы молодцы. Хоть одна пара продержалась год. Желаю Вам прожить вместе с огромной семьей до глубокой старости

Яка ж я рада за вас. Ви молодці. Любіть один одного завжди

Молодцы! Так держать!

Скриншот комментариев

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин и Дарья Квиткова устроили эффектную фотосессию в стиле "мистер и миссис Смит".