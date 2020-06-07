Сама ніжність: вагітна Джамала захопила трепетним фотосетом в яскравому вбранні

Співачка порадувала шанувальників новими фото
Джамала не тільки співачка, але і справжня модниця. Вона не раз вже довела шанувальникам що стильно і красиво можна одягатися навіть під час вагітності. Артистка влаштовувала ефектні домашні фотосети, приміряла ніжні та яскраві образи і завжди отримувала безліч компліментів від шанувальників.
На новій фотосесії зірка позувала в яскравому і стильному вбранні для вагітних з оголеними плечима. При цьому співачка сиділа на стільці.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Користувачі мережі прокоментували новий образ співачки.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, Джамала похвалилася яскравим вбранням для вагітних, зшитому зі старих джинсів.
Автор: Роман Мирончук