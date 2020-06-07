Сама ніжність: вагітна Джамала захопила трепетним фотосетом в яскравому вбранні

Джамала не тільки співачка, але і справжня модниця. Вона не раз вже довела шанувальникам що стильно і красиво можна одягатися навіть під час вагітності. Артистка влаштовувала ефектні домашні фотосети, приміряла ніжні та яскраві образи і завжди отримувала безліч компліментів від шанувальників.

На новій фотосесії зірка позувала в яскравому і стильному вбранні для вагітних з оголеними плечима. При цьому співачка сиділа на стільці.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі прокоментували новий образ співачки.

Неймовірно приваблива;

Така мила, така ніжна! А в мене ностальгія. Це найкращі відчуття...

Красотуля просто, це благословення від Бога!

Така красива і романтична красуня. Гарного вам святкового дня, сонячного настрою і тільки хороших новин;

Яке ніжне фото;

Зі святом Джамала! Вам дуже личить;

Дивлюся на ваші фото з насолодою!!!! Дуже красиво;

Вітаю;

Джа, ви прекрасні наскільки вагітність прекрасний хоч і важкий період жінки!!! Навіть шкода чоловіків, що вони не можуть відчути і пережити ці емоції й почуття материнства!!!

Ви прекрасні;

Цей колір вам дуже пасує, освіжає просто! Респект Фотографу!

Красуня

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Джамала похвалилася яскравим вбранням для вагітних, зшитому зі старих джинсів.

Раніше Джамала розповіла про материнство і вихованні сина.