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Сама ніжність: вагітна Джамала захопила трепетним фотосетом в яскравому вбранні

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Співачка порадувала шанувальників новими фото

Джамала не тільки співачка, але і справжня модниця. Вона не раз вже довела шанувальникам що стильно і красиво можна одягатися навіть під час вагітності. Артистка влаштовувала ефектні домашні фотосети, приміряла ніжні та яскраві образи і завжди отримувала безліч компліментів від шанувальників.

На новій фотосесії зірка позувала в яскравому і стильному вбранні для вагітних з оголеними плечима. При цьому співачка сиділа на стільці.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі прокоментували новий образ співачки.

  • Неймовірно приваблива;
  • Така мила, така ніжна! А в мене ностальгія. Це найкращі відчуття...
  • Красотуля просто, це благословення від Бога!
  • Така красива і романтична красуня. Гарного вам святкового дня, сонячного настрою і тільки хороших новин;
  • Яке ніжне фото;
  • Зі святом Джамала! Вам дуже личить;
  • Дивлюся на ваші фото з насолодою!!!! Дуже красиво;
  • Вітаю;
  • Джа, ви прекрасні наскільки вагітність прекрасний хоч і важкий період жінки!!! Навіть шкода чоловіків, що вони не можуть відчути і пережити ці емоції й почуття материнства!!!
  • Ви прекрасні;
  • Цей колір вам дуже пасує, освіжає просто! Респект Фотографу!
  • Красуня

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Джамала похвалилася яскравим вбранням для вагітних, зшитому зі старих джинсів.

Раніше Джамала розповіла про материнство і вихованні сина.

Автор: Роман Мирончук

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