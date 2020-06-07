Сама нежность: беременная Джамала восхитила трепетным фотосетом в ярком наряде

Певица порадовала поклонников новыми фото
Джамала не только певица, но и самая настоящая модница. Она не раз уже доказала поклонникам, что стильно и красиво можно одеваться даже во время беременности. Артистка устраивала эффектные домашние фотосеты, примеряла нежные и яркие образы и всегда получала множество комплиментов от поклонников.
На новой фотосессии звезда позировала в ярком и стильном наряде для беременных с оголенными плечами. При этом певица сидела на стуле.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Пользователи сети прокомментировали новый образ певицы.
Скриншоты с Instagram
Напомним, Джамала похвасталась ярким нарядом для беременных, сшитом из старых джинсов.
Автор: Роман Мирончук