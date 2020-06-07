Сама нежность: беременная Джамала восхитила трепетным фотосетом в ярком наряде

Джамала не только певица, но и самая настоящая модница. Она не раз уже доказала поклонникам, что стильно и красиво можно одеваться даже во время беременности. Артистка устраивала эффектные домашние фотосеты, примеряла нежные и яркие образы и всегда получала множество комплиментов от поклонников.

На новой фотосессии звезда позировала в ярком и стильном наряде для беременных с оголенными плечами. При этом певица сидела на стуле.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети прокомментировали новый образ певицы.

Невероятно обаятельная;

Такая милая, такая нежная! А у меня ностальгия. Это лучшие ощущения…

Красотуля просто, это благословение от Бога!

Такая красивая и романтичная красавица. Хорошего вам праздничного дня, солнечного настроения и только хороших новостей;

Какое нежное фото;

С праздником Джамала! Вам очень идет;

Смотрю на ваши фото с наслаждением!!!! Очень красиво;

Поздравляю;

Джа, вы прекрасны насколько беременность прекрасный хоть и трудный период женщины!!! Даже жалко мужчин, что они не могут чувствовать и пережить эти эмоции и чувства материнства!!!

Вы прекрасны;

Этот цвет вам очень идет, освежает просто! Фотографу респект!

Красотка.

Скриншоты с Instagram

Напомним, Джамала похвасталась ярким нарядом для беременных, сшитом из старых джинсов.

Ранее Джамала рассказала о материнстве и воспитании сына.