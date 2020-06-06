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Комбез мрії: Джамала похвалилася яскравим вбранням для вагітних, зшитим зі старих джинсів

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.06.2020 - 12:01
Комбез мрії: Джамала похвалилася яскравим вбранням для вагітних, зшитим зі старих джинсів
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка влаштувала ефектну фотосесію в обновці і з букетом квітів

Джамала - справжня модниця, і на карантині мало не кожен день доводила, що вагітна жінка може виглядати стильно і красиво. Співачка влаштовувала ефектні домашні фотосети, приміряючи ніжні та яскраві образи і незмінно викликаючи шквал компліментів від шанувальників. При цьому частину свого гардеробу артистка розпродала, щоб на виручені кошти придбати спецкостюми для українських медиків. На новій серії фото зірка похвалилася обновкою - зручним і стильним комбінезоном для вагітних.

Джамала влаштувала цілу фотосесію на атмосферній київській вуличці, позуючи в блакитному вбранні і з букетом білих півоній. Співачка зробила ніжний, але ефектний макіяж, а волосся красиво випрямила.

За словами виконавиці, наряд вона пошила зі своїх і чоловіка Бекіра старих джинсів!

Комбез мрії: Джамала похвалилася яскравим вбранням для вагітних, зшитим зі старих джинсів

"Природа настільки очистилася, що я не просто обміняла свої речі на спецкостюми для лікарів, а й пошила зі своїх і Бекіра старих джинсів комбез для вагітних! Пошила у нереального дизайнера. Комбез мрії! Дуже задоволена! Нещодавно прочитала у Ксенії, що у них злетіли поставки в Китай, тому що китайці зараз активно підтримують своє власне виробництво. Вони роблять те, що зараз необхідно нашій країні — підтримка своїх! У музиці, кіно, моді... Не могла ніяк нафоткаться в своєму чудовому новому комбінезоні", - поділилася щаслива Джамала.

Комбез мрії: Джамала похвалилася яскравим вбранням для вагітних, зшитим зі старих джинсівКомбез мрії: Джамала похвалилася яскравим вбранням для вагітних, зшитим зі старих джинсівКомбез мрії: Джамала похвалилася яскравим вбранням для вагітних, зшитим зі старих джинсів

Джамала похвалилася стильним комбінезоном для вагітних (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фолловери оцінили оригінальну ідею і сам наряд і залишили багато захоплених коментарів.

  • Ідея - вогонь, треба збагнути фемілі цибулю своєї сім'ї. Благо, старих джинсів досить
  • Так, підтримка своїх зараз дуже важлива...Сподіваємось, що Вас почують
  • Неймовірно красивий комбінезон, а також ви в ньому
  • Ви просто неймовірна чарівна краса, Джа
  • Яка краса!!! Спасибі Вам за Вас
  • Супер! Красива сама! Гарний комбез))
  • Він вам дуже йде! І колір обличчя! Ви сьогодні просто незвичайно красива!!!
  • Ви дуже гарна! Щастя Вашій родині
  • Вам дуже йде! І це чудова ідея: і підтримка українського виробника і ресайклінг
  • Стильно і оригінально
  • Чудовий лук

Комбез мрії: Джамала похвалилася яскравим вбранням для вагітних, зшитим зі старих джинсівКомбез мрії: Джамала похвалилася яскравим вбранням для вагітних, зшитим зі старих джинсів

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше вагітна Джамала приміряла ніжний образ в довгій сукні і розповіла, про що мріє.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Джамаланаряд
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