Комбез мрії: Джамала похвалилася яскравим вбранням для вагітних, зшитим зі старих джинсів

Співачка влаштувала ефектну фотосесію в обновці і з букетом квітів
Джамала - справжня модниця, і на карантині мало не кожен день доводила, що вагітна жінка може виглядати стильно і красиво. Співачка влаштовувала ефектні домашні фотосети, приміряючи ніжні та яскраві образи і незмінно викликаючи шквал компліментів від шанувальників. При цьому частину свого гардеробу артистка розпродала, щоб на виручені кошти придбати спецкостюми для українських медиків. На новій серії фото зірка похвалилася обновкою - зручним і стильним комбінезоном для вагітних.
Джамала влаштувала цілу фотосесію на атмосферній київській вуличці, позуючи в блакитному вбранні і з букетом білих півоній. Співачка зробила ніжний, але ефектний макіяж, а волосся красиво випрямила.
За словами виконавиці, наряд вона пошила зі своїх і чоловіка Бекіра старих джинсів!
"Природа настільки очистилася, що я не просто обміняла свої речі на спецкостюми для лікарів, а й пошила зі своїх і Бекіра старих джинсів комбез для вагітних! Пошила у нереального дизайнера. Комбез мрії! Дуже задоволена! Нещодавно прочитала у Ксенії, що у них злетіли поставки в Китай, тому що китайці зараз активно підтримують своє власне виробництво. Вони роблять те, що зараз необхідно нашій країні — підтримка своїх! У музиці, кіно, моді... Не могла ніяк нафоткаться в своєму чудовому новому комбінезоні", - поділилася щаслива Джамала.
Джамала похвалилася стильним комбінезоном для вагітних (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Фолловери оцінили оригінальну ідею і сам наряд і залишили багато захоплених коментарів.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше вагітна Джамала приміряла ніжний образ в довгій сукні і розповіла, про що мріє.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Марина Настевіч