"З нею все добре": Володимир Дантес показав постільний знімок Дорофєєвої

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Чоловік Наді Дорофєєвої показав співачку в ліжку і розповів про те, як вона себе почуває

Чоловік популярної співачки та учасниці гурту "Время и стекло" Наді Дорофєєвої, яка примудрилася потрапити в лікарню тільки приїхавши на відпочинок в Дубаї, Володимир Дантес розповів про стан дружини. На сторінці в Instagram він показав сплячу артистку і на камеру заявив, що вона почуває себе краще.

Також Володимир зазначив, що адміністрація готелю, де зупинилася пара, разом зі сніданком принесла зворушливу записку, в якій побажала Наді якнайшвидшого одужання. Цей жест приємно здивував Дантеса.

Скріншот відео Наді Дорофєєвої (instagram.com/vladimirdantes)

"Найбільш здорова людина в світі. Ні, з нею все добре, з нею все нормально. Але подивіться, що робить готель з нами (переводить камеру на записку – прим. ред.) "Шановна пані Надія! Одужуйте швидше", - прокоментував телеведучий.

Скріншот відео записки від адміністрацію готелаа в Дубаї (instagram.com/vladimirdantes)

Пізніше пара вирушила дивитися на знамените шоу музичних фонтанів біля хмарочоса Бурдж-Халіфа.

Скріншот відео "співаючих фонтанів" у Дубаї (instagram.com/vladimirdantes)

Також Надя і Володимир в компанії своїх друзів вирушили за покупками. Співачка поки що розгулює по місту у масці.

Скріншот відео Наді Дорофєєвої на шопінг (instagram.com/vladimirdantes)

До речі, колега Надії Дорофєєвої, співачка Настя Каменських також насолоджується відпочинком, правда, в Мексиці. Вона показала знімки, зроблені біля місцевих визначних пам'яток, а також радувала кадрами в бікіні біля басейну.

Нагадаємо, що поїхала відпочити і Злата Огневич. Для відпустки артистка вибрала екзотичний Таїланд. На острові Пхукет вона віддається дозвільному проведення часу на пляжі і вражає фанів знімками в бікіні.

Відео: РБК-Україна