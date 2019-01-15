"З улюбленим": Ані Лорак провела Старий Новий рік з близьким чоловіком

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Спільне фото вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі

Українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно в одній білизні привітала знаменитого режисера, на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото з дочкою Софією і продюсером і співаком з Росії Філіпом Кіркоровим. Фото було зроблено в Майамі під час святкування Старого Нового року. Куми з донькою зробили фото просто на вулиці, одягнені в прогулянковий одяг вони посміхалися на камеру.

Фото: Ані Лорак з Філіпом Кіркоровим і дочкою Софією (instagram.com/anilorak)

"Відсвяткували старий Новий рік з улюбленим Хрещеним Філіпом @fkirkorov!" - підписала фото Кароліна.

Пізніше ще один російський виконавець поділився спільним фото з Ані Лорак і її кумом — Сергій Лазарєв.

Фото: Сергій Лазарєв, приєднався до компанії (instagram.com/lazarevsergey)

"Дружба в шоу-бізнесі існує!! Наочний приклад!! Люблю вас, мої друзі!" - підписав Лазарєв фото і поставив хештег #друзі.

Якщо близькі дружні відносини Кіркорова та Ані Лорак не викликають у підписників сумніви, то постійна присутність Лазарєва, наштовхує їх на думку, що можливо Сергій лукавить і між ними більше, ніж просто дружба.

Скріншот: Коментарі до посту Сегрея Лазарєва, приєднався до компанії (instagram.com/lazarevsergey)

"Постійно помічаю, де Лорак, там і Лазарєв "зовсім випадково" відпочиває. Де б Лорак не була, і він там...Дружбою то не пахне!" - впевнений користувач nataliiamironova.

"Дружба може і так, а бажання чоловіче присутнє завжди", - зазначив передплатник vvv123428

"Та одружитеся ви вже", - наполягає marlboro.ks.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Перший канал в РФ назвав Ані Лорак "кращим голосом Росії", за участь в озвучуванні льодового шоу.

Декількома днями раніше Ані Лорак та її чоловік Мурат несподівано здалися разом за спільною вечерею в ресторані, не дивлячись на те, що подружжя проходять шлюборозлучний процес.

Цікаві факти про Ані Лорак :(фото: РБК-Україна)