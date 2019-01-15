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"С любимым": Ани Лорак провела Старый Новый год с близким мужчиной

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.01.2019 - 09:00
"С любимым": Ани Лорак провела Старый Новый год с близким мужчиной
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Совместное фото она опубликовала на своей страничке в соцсетях

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно в одном белье поздравила знаменитого режиссера, на своей страничке в Instagram опубликовала фото с дочерью Софией и продюсером и певцом из России Филиппом Киркоровым. Фото было сделано в Майами во время празднования Старого Нового года. Кумовья с дочкой сделали фото просто на улице, одетые в прогулочную одежду они улыбались на камеру.

&quot;С любимым&quot;: Ани Лорак провела Старый Новый год с близким мужчиной

Фото: Ани Лорак с Филиппом Киркоровым и дочерью Софией (instagram.com/anilorak)

"Отметили старый Новый год с любимым Крестным Филиппом @fkirkorov!" - подписала фото Каролина.

Позже еще один российский исполнитель поделился совместным фото с Ани Лорак и ее кумом — Сергей Лазарев.

&quot;С любимым&quot;: Ани Лорак провела Старый Новый год с близким мужчиной

Фото: Сегрей Лазарев присоеденился к комапнии (instagram.com/lazarevsergey)

"Дружба в шоу-бизнесе существует!! Наглядный пример!! Люблю вас, мои друзья!!" - подписал Лазарев фото и поставил хэштег #друзья.

Если близкие дружеские отношения Киркорова и Ани Лорак не вызывают у подписчиков сомнения, то постоянное присутствие Лазарева, наталкивает их на мысль, что возможно Сергей лукавит и между ними больше, чем просто дружба.

&quot;С любимым&quot;: Ани Лорак провела Старый Новый год с близким мужчиной

&quot;С любимым&quot;: Ани Лорак провела Старый Новый год с близким мужчиной

Скриншот: Комментарии к посту Сегрея Лазарева присоеденился к комапнии (instagram.com/lazarevsergey)

"Постоянно замечаю, где Лорак, там и Лазарев "совсем случайно" отдыхает. Где бы Лорак не была, и он там...Дружбой то не пахнет!" - уверена пользователь nataliiamironova.

"Дружба может и да, а желание мужское присутствует всегда", - отметил подписчик vvv123428.

"Та поженитесь вы уже", - настаивает marlboro.ks.

Напомним ранее мы писали о том, что Первый канал в РФ назвал Ани Лорак "лучшим голосом России", за участие в озвучивании ледового шоу.

Несколькими днями ранее Ани Лорак и ее супруг Мурат неожиданно показались вместе за совместным ужином в ресторане, не смотря на то, что супруги проходят бракоразводный процесс.

Интересные факты об Ани Лорак :(видео: РБК-Украина)

"Дай Мурату шанс": Ани Лорак заинтриговала сеть "грустным" фото Пока мама отдыхает: муж Лорак показал, как проводит время с дочкой в Майами
Новости Украины Ани ЛоракСергей Лазарев
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