Рибка-рибка: Катя Осадча вийшла в світ в оригінальному вбранні

Телеведуча відвідала презентацію першої весільної колекції дизайнера Андре Тана

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая давно завоевала звание одной из самых стильно одетых украинских знаменитостей, доказывая это каждым новым выходом в свет. Звезда программы "Светская жизнь" не упускает возможности появиться на людях в своем фирменном атрибуте – оригинальной шляпке, давно ставшей ее главной "фишкой". Так, она отправилась на презентацию первой свадебной коллекции дизайнера Андре Тана в эффектном наряде с головным убором от украинского бренда.

Катя выбрала для публичного выхода удлиненный жакет "Рыбка" от дизайнера Дарьи Донец, черные брюки клеш, дополнив образ кокетливой шляпкой от Марты Холод. Стильный look она украсила изысканными серьгами с камнями.

Подписчики знаменитости отметили, что деловой стиль к лицу телеведущей. В комментариях они не скупились на комплименты для знаменитости.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Что бы Вы не надели, все Вам идет!", "Невероятно стильный образ, Екатерина! Деловой стиль одежды Вам очень к лицу", "Катя, вы такой светлый человек. Всегда приятно наблюдать за Вами!", "Любимая Катюша", - отмечали подписчики.

Катя Осадчая и психолог Наталья Холоденко (фото: instagram.com/svitsketv)

Также ведущая с удовольствием позировала со "звездными" гостями мероприятия, которые пришли поддержать Андре Тана.

Фото: instagram.com/svitsketv

Напомним, что Катя Осадчая в ярком наряде в розовых тонах заинтриговала новостью о съемках в новом шоу.

Ранее Катя Осадчая восхитила роскошным образом в оригинальном платье на сцене шоу "Голос страны 9".

К слову, Катя Осадчая сразила луком в красном брючном костюме от украинского бренда Dafna May.