Школярка-красунька: Катя Осадча в соковитій рожевій сукні заінтригувала новим шоу

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Та все ж Юрій Горбунов вже розкрив "таємницю"

Катя Осадча останнім часом все частіше і частіше балує шанувальників яскравими образами. Так, під час недавнього, 8-го ефіру шоу Голос країни 9 сезон Осадча вийшла на сцену в розкішному білому платті з незвичайною червоною вишивкою – чи то у вигляді полум'я, чи це орел. Навіть зазначалося, що сукня пеціально зроблена в одиничному екземплярі для нового випуску популярного проекту.

Не встигли в мережі обговорити біле плаття, як Осадча показала ще один образ. При цьому ультра тренд – червоний брючний костюм від українського бренду Dafna May. Свій модний лук Катя доповнила таким же червоним крислатим капелюхом, туфлями і білою блузою.

І ось – нова стильна поява телеведучої. На цей раз Катя Осадча вибрала сукню спортивного крою в соковитому рожевому кольорі від бренду VOROZHBYT&ZEMSKOVA. Серед аксесуарів – оригінальна поясна сумка у вигляді двох масивних кишень, також яскравого рожевого кольору.

Фінальний акцент образу – цікаві біло-рожеві туфлі з відкритою п'ятою.

Волосся акуратно випрямлене і покладене на одну сторону. Також у волоссі – білосніжна шпилька (до речі, тренд нового сезону весна-літо 2019 серед аксесуарів).

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Цікаво, що Катя вирішила також заінтригувати своїх шанувальників. Телеведуча підписала фото:

"Сміливою ходою вриваємося в новий сезон улюбленного проекту. Подробиці скоро".

І все інтрига не вдалася. Адже раніше Осадча вже казала шанувальникам, що на даний момент проходять зйомки нового сезону проекту Голос діти.

Крім того, про це також розповів чоловік і співведучий Осадчої – Юрій Горбунов, який на своїй сторінці опублікував кілька фото зі зйомок і написав:

"В мене теж голос! Я теж хочу співати! #голосдіти"

Юрій Горбунов на зйомках нового сезону шоу " Голос діти (фото: nstagram.com/gorbunovyuriy)

Повернемося ж до образу Осадчої, який поспішив прокоментувати її шанувальники:

"Неперевершена, Катрусю!"

"Яка тут яскрава, 20-ти літня"

"Школярка"

"Зараз модно "косити" під дівчинку"

"Як завжди блискучі, Катерина! З нетерпінням будемо чекати від Вас подробиць!"

"Яка гарнюня"

"Яка яскрава та красива! Вау!"

"Катя, ви прекрасні! Хорошого сезону"

"Ой класно - білі, по-літньому"

"Така яскрава, барвиста і чарівна!"

Нагадаємо, раніше Катя Осадча похвалилася фото з "турецькою Монікою Беллуччі".

Також телеведуча поділилася зворушливим фото з 2-річним сином.