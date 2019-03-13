Школярка-красунька: Катя Осадча в соковитій рожевій сукні заінтригувала новим шоу

Та все ж Юрій Горбунов вже розкрив "таємницю"
Катя Осадча останнім часом все частіше і частіше балує шанувальників яскравими образами. Так, під час недавнього, 8-го ефіру шоу Голос країни 9 сезон Осадча вийшла на сцену в розкішному білому платті з незвичайною червоною вишивкою – чи то у вигляді полум'я, чи це орел. Навіть зазначалося, що сукня пеціально зроблена в одиничному екземплярі для нового випуску популярного проекту.
Не встигли в мережі обговорити біле плаття, як Осадча показала ще один образ. При цьому ультра тренд – червоний брючний костюм від українського бренду Dafna May. Свій модний лук Катя доповнила таким же червоним крислатим капелюхом, туфлями і білою блузою.
І ось – нова стильна поява телеведучої. На цей раз Катя Осадча вибрала сукню спортивного крою в соковитому рожевому кольорі від бренду VOROZHBYT&ZEMSKOVA. Серед аксесуарів – оригінальна поясна сумка у вигляді двох масивних кишень, також яскравого рожевого кольору.
Фінальний акцент образу – цікаві біло-рожеві туфлі з відкритою п'ятою.
Волосся акуратно випрямлене і покладене на одну сторону. Також у волоссі – білосніжна шпилька (до речі, тренд нового сезону весна-літо 2019 серед аксесуарів).
Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Цікаво, що Катя вирішила також заінтригувати своїх шанувальників. Телеведуча підписала фото:
"Сміливою ходою вриваємося в новий сезон улюбленного проекту. Подробиці скоро".
І все інтрига не вдалася. Адже раніше Осадча вже казала шанувальникам, що на даний момент проходять зйомки нового сезону проекту Голос діти.
Крім того, про це також розповів чоловік і співведучий Осадчої – Юрій Горбунов, який на своїй сторінці опублікував кілька фото зі зйомок і написав:
"В мене теж голос! Я теж хочу співати! #голосдіти"
Юрій Горбунов на зйомках нового сезону шоу " Голос діти (фото: nstagram.com/gorbunovyuriy)
Повернемося ж до образу Осадчої, який поспішив прокоментувати її шанувальники:
Нагадаємо, раніше Катя Осадча похвалилася фото з "турецькою Монікою Беллуччі".
Також телеведуча поділилася зворушливим фото з 2-річним сином.