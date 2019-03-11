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"Ви прекрасні": Катя Осадча блиснула шикарним образом на сцені Голос країни 9

Lite » Мода 11.03.2019 - 10:54
"Ви прекрасні": Катя Осадча блиснула шикарним образом на сцені Голос країни 9
Катя Осадча (фото: instagram.com/pollardi_fashion_group)

Телеведуча доповнила образ тільки сережками

Катя Осадча показала незвичайний образ на сцені 8 нового випуску шоу Голос країни 9 сезон (пройшов 12 березня). Зазначимо, що Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов є ведучими проекту. Безумовно, як "обличчя шоу" іменита телеведуча балує шанувальників стильними образами.

Для своєї недавньої появи на сцені Голос країни Осадча вибрала білосніжну сукню від бренду Pollardi. При цьому наголошується, що незвичайне плаття було спеціально розроблено для нового випуску популярного шоу і його зоряної ведучої.

Катя Осадчая

Катя Осадча під час 8-го випуску шоу Голос країни (фото: instagram.com/pollardi_fashion_group)

Вечірнє плаття довжини міді має кілька родзинок. По-перше, оригінально оформлена зона декольте у вигляді двох переплетених між собою повітряних смужок тканини. Вони слугують одночасно і шлейками і окремим візуальним акцентом.

І все ж головна родзинка стильної сукні — це, безумовно, вогняна вишивка червоними нитками.

Цікаво, що багато глядачів ТВ-шоу і шанувальники Каті Осадчої бачать у цьому візерунку різні варіанти. Хтось відзначає, що це полум'я. Деякі бачать у вишивці орла. У будь-якому випадку прийом вдався — декоративний елемент притягує погляди і прикрашає образ в цілому.

&quot;Ви прекрасні&quot;: Катя Осадча блиснула шикарним образом на сцені Голос країни 9

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Елегантний образ Осадчій доповнює стримана зачіска — тугий хвіст на потилиці. А також асиметричні сережки з великими білими намистинами від Elena Romanenko. Слід зазначити, що fashion look телеведучої за рахунок яскравого червоного акценту у вигляді вишивки не потребує жодних додаткових аксесуарів.

Нагадаємо, Дан Балан підігрів чутки про роман з Тіною Кароль.

Також раніше Катя Осадча похвалилася фото з "турецької Монікою Беллуччі".

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Новини України Катя ОсадчаГолос країни 9
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