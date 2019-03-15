ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рибка-рибка: Катя Осадча вийшла в світ в оригінальному вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.03.2019 - 16:42
Рибка-рибка: Катя Осадча вийшла в світ в оригінальному вбранні
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча відвідала презентацію першої весільної колекції дизайнера Андре Тана

Відома українська телеведуча Катя Осадча давно завоювала звання однієї з найбільш стильно одягнених українських знаменитостей, доводячи це кожним новим виходом у світ. Зірка програми "Світське життя" не упускає можливості з'явиться на людях у своєму фірмовому атрибуті – оригінальному капелюшку, що давно став її головною "фішкою". Так, вона вирушила на презентацію першої весільної колекції дизайнера Андре Тана в ефектному вбранні з головним убором від українського бренду.

Катя вибрала для публічного виходу подовжений жакет "Рибка" від дизайнера Дар'ї Донець, чорні штани кльош, доповнивши образ кокетливим капелюшком від Марти Холод. Стильний look вона прикрасила вишуканими сережками з камінням.

Підписники знаменитості відзначили, що діловий стиль дуже личить телеведучій. В коментарях вони не скупилися на компліменти для знаменитості.

Рибка-рибка: Катя Осадча вийшла в світ в оригінальному вбранні

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"Що б Ви не вдягнули, все Вам йде!", "Неймовірно стильний образ, Катерина! Діловий стиль одягу Вам дуже до лиця", "Катя, ви така світла людина. Завжди приємно спостерігати за Вами!", "Улюблена Катюша", - відзначали підписники.

Рибка-рибка: Катя Осадча вийшла в світ в оригінальному вбранні

Катя Осадча і психолог Наталія Холоденко (фото: instagram.com/svitsketv)

Також ведуча з задоволенням позувала зі "зоряними" гостями заходу, які  прийшли підтримати Андре Тана.

 

Фото: instagram.com/svitsketv

Нагадаємо, що Катя Осадча в яскравому вбранні у рожевих тонах заінтригувала новиною про зйомках у новому шоу.

Раніше Катя Осадча захопила розкішним образом в оригінальній сукні на сцені шоу "Голос країни 9".

До слова, Катя Осадча спокусила луком в червоному брючному костюмі від українського бренду Dafna May.

Бальне життя: Катя Осадча зачарувала шикарною вечірньою сукнею Прекрасна фіалка: Катя Осадча захопила фігурою в напівпрозорому платті
Новини України Катя Осадча
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся