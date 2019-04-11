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"Рожевий ніс, неслухняне волосся": Наталія Могилевська показала себе без макіяжу

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.04.2019 - 16:29
"Рожевий ніс, неслухняне волосся": Наталія Могилевська показала себе без макіяжу
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка також поділилася віршем власного творіння

Українська співачка Наталія Могилевська плідно попрацювала - вона проїхалася по містах України з масштабним сольним туром з концертною програмою "Весна". Схоже, артистка вирішила відпочити і поїхала кудись за кордон, однак витримала інтригу і запропонувала шанувальникам самим відгадати, де ж вона.

На своїй сторінці в Instagram Наталія опублікувала чесний фотопортрет, на якому вона зображена зовсім без макіяжу і з розпатланим волоссям. Знаменитість супроводила публікацію віршем власного творіння.

"Слышу колокол. В поле весна.
Ты открыла веселые окна.
День смеялся и гас. Ты следила одна
Облаков розоватых волокна.

Смех прошел по лицу, но замолк и исчез.
Что же мимо прошло и смутило?
Ухожу в розовеющий лес
Ты забудешь меня, как простила.
...
Розовый нос, спутанные волосы - где я?" - написала Могилевська.

&quot;Рожевий ніс, неслухняне волосся&quot;: Наталія Могилевська показала себе без макіяжу

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Підписники тут же почали будувати припущення, куди вирушила співачка, а також захоплюватися її природною красою і ніжним знімком.

  • "Ось якась дуже таємничо-ніжна, і особливо красива)) Ви неймовірна на цій фотографії, мабуть у Вас зараз особливий стан душі"
  • "Наталія, я в захваті від Вас навіть тому, що на відміну від деяких зірок шоу-бізнесу ви зберегли свою природність. Ви одна з небагатьох. Ви справжня. Ось така яка є"
  • "Яке фото! Даний. І Ви тут справжня жінка"
  • "Наташа, Ви прекрасні, Ваш голос проникає в душу, так як наповнений любов'ю, Ваші танці заворожують і зачаровують глядача! Гармонія Душі і тіла!!!! Талант від Бога!"
  • "Які прекрасні вірші, Наталія! Тільки Ваша душа здатна зрозуміти це!"
  • "Дуже жива і справжня!"
  • "Ви всередині себе, в згоді, в моменті тут і зараз. Така Світла і Затишна. Щастя Вам"
  • "Дуже природньо красива, витончена і ніжна"
  • "Ти справжня, пишаюся!!!"
  • "Я знаю, я знаю це, скоріше всього Індія ну звичайно ВЕСНА Ж ось Наталя і вирішила поїхати розслабитися..."
  • "Класное фото просто вогонь"
  • "Наталочко, ти прекрасна!!!"
  • "Така природна і нереальна)"

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська влаштувала "модну фотосесію" на контрольній стрічці в аеропорту.

Ми також писали, що Наталя Могилевська вразила "бойовим" трюком на сцені.

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