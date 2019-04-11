"Рожевий ніс, неслухняне волосся": Наталія Могилевська показала себе без макіяжу

Співачка також поділилася віршем власного творіння
Українська співачка Наталія Могилевська плідно попрацювала - вона проїхалася по містах України з масштабним сольним туром з концертною програмою "Весна". Схоже, артистка вирішила відпочити і поїхала кудись за кордон, однак витримала інтригу і запропонувала шанувальникам самим відгадати, де ж вона.
На своїй сторінці в Instagram Наталія опублікувала чесний фотопортрет, на якому вона зображена зовсім без макіяжу і з розпатланим волоссям. Знаменитість супроводила публікацію віршем власного творіння.
"Слышу колокол. В поле весна.
Ты открыла веселые окна.
День смеялся и гас. Ты следила одна
Облаков розоватых волокна.
Смех прошел по лицу, но замолк и исчез.
Что же мимо прошло и смутило?
Ухожу в розовеющий лес
Ты забудешь меня, как простила.
...
Розовый нос, спутанные волосы - где я?" - написала Могилевська.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Підписники тут же почали будувати припущення, куди вирушила співачка, а також захоплюватися її природною красою і ніжним знімком.
Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська влаштувала "модну фотосесію" на контрольній стрічці в аеропорту.
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