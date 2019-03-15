Тепер ми бачили все: Могилевська вразила "бойовим" трюком на сцені (фото)

Фото: Наталя Могилевська

Наталя Могилевська зізналася в любові до своєї "унікальної" публіки

Наталя Могилевська, яка раніше оголосила про завершення свого сольного туру "Весна", приголомшила шанувальником незвичайним експресивним знімком і анонсувала своє шоу ще в чотирьох містах в Україні. Кадр співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Артистка звернулася до шанувальників зі словами подяки за теплу зустріч на своїх концертах.

"Мої дорогі та прекрасні Одеса, Миколаїв, Херсон, Кривий Ріг, дякую за теплий прийом! Люблю вас, моя унікальна публіка! Ще п'ять неймовірних концертів позаду. Вчора у нас був day off, ми всі відпочили і насолодилися отриманими емоціями". - написала Могилевська.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Також зірка додала, що зовсім скоро ще 4 міста "отримають свою порцію весняного музичного настрою".

Виступи відбудуться в Черкасах, Полтаві та Запоріжжі.

"Чекайте, ми на низькому старті!" - заінтригувала співачка і розповіла, що сьогодні у неї концерт в місті Кам'янське.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі захоплюються шоу Могилевської та чекають із виступами і в їх містах також.

"Чудова!"

"І ми вас дуже любимо! Дякуємо за концерт, у Кривому Розі вас завжди чекають!"

"Тепер я бачила все в цьому житті!"

"Класний наряд і стрижка!"

"Вау, як так можна ногу підняти... круто!"

"Ось такі трюки можна очікувати від нашої улюблениці";

"Виглядаєш дуже стильно!"

"Супер!"

"Найкраща і найкрасивіша, люблю вас"...

Як повідомлялося раніше, на концерті в Миколаєві Могилевська отримала розкішний букет з білих троянд – 101 квітка.

Також ми писали про те, що нещодавно Наталя Могилевська буквально зачарувала шанувальників, з'явившись в "голом" сукня.