ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тепер ми бачили все: Могилевська вразила "бойовим" трюком на сцені (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.03.2019 - 23:04
Тепер ми бачили все: Могилевська вразила "бойовим" трюком на сцені (фото)
Фото: Наталя Могилевська

Наталя Могилевська зізналася в любові до своєї "унікальної" публіки

Наталя Могилевська, яка раніше оголосила про завершення свого сольного туру "Весна", приголомшила шанувальником незвичайним експресивним знімком і анонсувала своє шоу ще в чотирьох містах в Україні. Кадр співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Артистка звернулася до шанувальників зі словами подяки за теплу зустріч на своїх концертах.

"Мої дорогі та прекрасні Одеса, Миколаїв, Херсон, Кривий Ріг, дякую за теплий прийом! Люблю вас, моя унікальна публіка! Ще п'ять неймовірних концертів позаду. Вчора у нас був day off, ми всі відпочили і насолодилися отриманими емоціями". - написала Могилевська.

Тепер ми бачили все: Могилевська вразила &quot;бойовим&quot; трюком на сцені (фото)

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Також зірка додала, що зовсім скоро ще 4 міста "отримають свою порцію весняного музичного настрою".

Виступи відбудуться в Черкасах, Полтаві та Запоріжжі.

"Чекайте, ми на низькому старті!" - заінтригувала співачка і розповіла, що сьогодні у неї концерт в місті Кам'янське.

 

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі захоплюються шоу Могилевської та чекають із виступами і в їх містах також.

  • "Чудова!"
  • "І ми вас дуже любимо! Дякуємо за концерт, у Кривому Розі вас завжди чекають!"
  • "Тепер я бачила все в цьому житті!"
  • "Класний наряд і стрижка!"
  • "Вау, як так можна ногу підняти... круто!"
  • "Ось такі трюки можна очікувати від нашої улюблениці";
  • "Виглядаєш дуже стильно!"
  • "Супер!"
  • "Найкраща і найкрасивіша, люблю вас"...

Як повідомлялося раніше, на концерті в Миколаєві Могилевська отримала розкішний букет з білих троянд – 101 квітка.

Також ми писали про те, що нещодавно Наталя Могилевська буквально зачарувала шанувальників, з'явившись в "голом" сукня.

Оце фігура: Наталя Могилевська захопила появою в "голій" сукні Обійми в ночі: Наталя Могилевська заінтригувала ніжним кадром з чоловіком
Новини України Наталя Могилевська
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся