У шкіряних легинсах: Наталія Могилевська влаштувала "модну фотосесію" на контрольній стрічці в аеропорту

Наталя показала цілу серію кумедних знімків
Наталя Могилевська не встигла подякувати всім членам своєї великої команди і шанувальникам за минулий концертний тур "Весна", який нещодавно відбувся у кількох містах України. Як українська виконавиця поспішила порадувати фанатів новою поїздкою. Так, на своїй instagram-сторінці Наталя Могилевська запостила серію забавних фото (про це пізніше), зроблених в аеропорту "Бориспіль". При цьому Наталія зазначила, що тур триває!
І поки шанувальники думають, яке наступне місто ощасливит Могилевська своїм яскравим сольником, можна розглянути уважніше її нові фото.
Вийшла кумедна fashion-зйомка на перевірочній стрічці багажу в аеропорту. Могилевська лягла на стрічку, щоб зробити кілька яскравих фото.
При цьому українська виконавиця демонструє досить стильний образ. На Наталі – зелене пальто, чорні шкіряні легінси, а також міні-шорти з деніму. На ногах – зручні похідні черевики з чорної замші.
Наталя Могилевська влаштувала фотосесію в аеропорту "Бориспіль" (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Ось у такому піднесеному настрої ми приїжджаємо в кожне місто на зустріч до вас! Наступного тижня закінчується перша частина всеукраїнського туру. В яких містах чекаєте на нас?" — цікавиться Могилевська у шанувальників.
Фанати Наталії поспішили прокоментувати нові фото:
Нагадаємо, раніше Могилевська вразила "бойовим" трюком на сцені.
Пізніше Наталія заворожила ефектним танцем.