Королева і досконалість: Наталя Могилевська показала розкішну фігуру в міні-сукні

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фанати Могилевської відзначили, що у співачки дуже сильна внутрішня енергія

Наталія Могилевська оголосила про завершення свого масштабного сольного туру з концертною програмою "Весна". Співачка написала на своїй instagram-сторінці дуже зворушливий розгорнутий пост, в якому подякувала буквально кожному члену команди за виконану роботу і підтримку. При цьому Могилевська, яка до цього прямо зі сцени блиснула стрункими ніжками, також поділилася серією яскравих знімків з минулих концертів. На фото Наталія позує на сцені в абсолютно різних амплуа. І все ж є кілька "особливо чудових" фото, на яких 43-річна українська співачка демонструє спортивну фігуру.

Так, під час одного з виступів Наталія танцювала в чорній міні-сукні з бахромою, на високих підборах. І слід зазначити, що співачка дійсно виглядає чудово – дуже спортивна і підтягнута.

Наталя Могилевська на сцені концерту "Весна" (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також відзначимо – співачка підкреслила, що концерт "Весна" став в її житті справжнім переродженням і "новою вершиною в кар'єрі". А все завдяки команді поряд.

"Спасибі, мої улюблені й дорогі, за те, що ви були поруч, підтримували, допомагали, а головне, терпіли мене!", - зворушливо зізнається Наталя Могилевська.

До речі, співачка також подякувала танцюристам, з якими виступала на сцені. І серед цих танцюристів є її колишні партнери по проекту "Танці з зірками" Влад Яма та Ігор Кузьменко.

"Я вклоняюся вам, адже ми створили з вами дійсно яскраве шоу, драйвове і незабутнє, аналогів якому в моїй творчості ще не було!" – пише Могилевська.

Не обійшла стороною Наталя і найважливішу, музичну складову свого туру, подякувавши вокалістам і музикантам.

"Ми злилися з вами в єдине ціле, звучали, як один інструмент, як одна прекрасна симфонія, і я дякую вам за це!"

А в адресу постановників яскравих концертних номерів Наталя Могилевська написала: "Ви створили щось нереальне і неповторне за короткий проміжок часу, ви зробили шоу гідне Альберт Холлу! Дякую мої любі".

Шанувальники співачки, які побували на її концертах, буквально засипали її захопленими відгуками. Дуже багато питань про найближчі виступи, але поки що співачка мовчить.

"Шикарний концерт в Києві! За станом здоров'я не всі бажаючі змогли потрапити( Чекаємо у Палаці Спорту! Нас буде ще більше"

"Дуже хотіла потрапити на концерт, але квитків на жаль вже не було"

"Енергія подяки - велика сила!"

"Кременчук взагалі не хотів з Вами, Натуля, розлучатися"

"Подяка кожному"

"Ах, Наталя, яка енергетика краса! Ви просто чудова жінка, класна співачка, успіхів, удачі вам завжди"

"Яка ти розумниця, що вмієш Дякувати"

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська буквально зачарувала шанувальників, з'явившись в "голій" сукні.

Також у Миколаєві Могилевська отримала розкішний букет з білих троянд – 101 квітка.