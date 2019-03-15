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Королева і досконалість: Наталя Могилевська показала розкішну фігуру в міні-сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.03.2019 - 10:42
Королева і досконалість: Наталя Могилевська показала розкішну фігуру в міні-сукні
Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фанати Могилевської відзначили, що у співачки дуже сильна внутрішня енергія

Наталія Могилевська оголосила про завершення свого масштабного сольного туру з концертною програмою "Весна". Співачка написала на своїй instagram-сторінці дуже зворушливий розгорнутий пост, в якому подякувала буквально кожному члену команди за виконану роботу і підтримку. При цьому Могилевська, яка до цього прямо зі сцени блиснула стрункими ніжками, також поділилася серією яскравих знімків з минулих концертів. На фото Наталія позує на сцені в абсолютно різних амплуа. І все ж є кілька "особливо чудових" фото, на яких 43-річна українська співачка демонструє спортивну фігуру.

Так, під час одного з виступів Наталія танцювала в чорній міні-сукні з бахромою, на високих підборах. І слід зазначити, що співачка дійсно виглядає чудово – дуже спортивна і підтягнута.

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська на сцені концерту "Весна" (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також відзначимо – співачка підкреслила, що концерт "Весна" став в її житті справжнім переродженням і "новою вершиною в кар'єрі". А все завдяки команді поряд.

"Спасибі, мої улюблені й дорогі, за те, що ви були поруч, підтримували, допомагали, а головне, терпіли мене!", - зворушливо зізнається Наталя Могилевська.

До речі, співачка також подякувала танцюристам, з якими виступала на сцені. І серед цих танцюристів є її колишні партнери по проекту "Танці з зірками" Влад Яма та Ігор Кузьменко.

"Я вклоняюся вам, адже ми створили з вами дійсно яскраве шоу, драйвове і незабутнє, аналогів якому в моїй творчості ще не було!" – пише Могилевська.

Могилевська і Яма

Королева і досконалість: Наталя Могилевська показала розкішну фігуру в міні-сукні

Не обійшла стороною Наталя і найважливішу, музичну складову свого туру, подякувавши вокалістам і музикантам.

"Ми злилися з вами в єдине ціле, звучали, як один інструмент, як одна прекрасна симфонія, і я дякую вам за це!"

А в адресу постановників яскравих концертних номерів Наталя Могилевська написала: "Ви створили щось нереальне і неповторне за короткий проміжок часу, ви зробили шоу гідне Альберт Холлу! Дякую мої любі".

Королева і досконалість: Наталя Могилевська показала розкішну фігуру в міні-сукні

Королева і досконалість: Наталя Могилевська показала розкішну фігуру в міні-сукні

Королева і досконалість: Наталя Могилевська показала розкішну фігуру в міні-сукні

Шанувальники співачки, які побували на її концертах, буквально засипали її захопленими відгуками. Дуже багато питань про найближчі виступи, але поки що співачка мовчить.

  • "Шикарний концерт в Києві! За станом здоров'я не всі бажаючі змогли потрапити( Чекаємо у Палаці Спорту! Нас буде ще більше"
  • "Дуже хотіла потрапити на концерт, але квитків на жаль вже не було"
  • "Енергія подяки - велика сила!"
  • "Кременчук взагалі не хотів з Вами, Натуля, розлучатися"
  • "Подяка кожному"
  • "Ах, Наталя, яка енергетика краса! Ви просто чудова жінка, класна співачка, успіхів, удачі вам завжди"
  • "Яка ти розумниця, що вмієш Дякувати"

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська буквально зачарувала шанувальників, з'явившись в "голій" сукні.

Також у Миколаєві Могилевська отримала розкішний букет з білих троянд – 101 квітка.

Як дівчинка: Могилевська захопила своїм квітучим весняним образом "Вогняний леопард": Наталія Могилевська похвалилася стильним вбранням
Новини України Наталя Могилевська
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