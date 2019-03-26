Народжена виділятися: Вінні Харлоу заворажила відвертою зйомкою з екзотичними птахами

Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Дівчина приміряла стильні купальники і нову зачіску

Супермодель, активістка і мотиваційний оратор для мільйонів шанувальників по всьому світу Вінні Харлоу продовжує ділитися яскравими моментами свого життя і надихаючими висловлюваннями. Так, нещодавно вона стала героїнею нового номера глянцевого журналу Remix. У відвертому інтерв'ю дівчина розповіла про всі труднощі на шляху до успіху, з якими їй довелося зіткнутися. А днями запостила на своїй сторінці в Instagram серію нових фото.

Зйомка проходила на Багамських островах, куди 24-річна модель вирушила разом з сестрою і мамою. Вінні позує на фоні мальовничої природи – бірюзової води, білого піску, зелених пальм, – демонструючи яскраво-червоний купальник і оксамитовий рожевий костюм з металевим поясом з підвісками у вигляді сердець, зірок і місяця. Доповнили лук великі золоті сережки і масивні білі кросівки Fila.

Розкішна Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

До речі, на увагу заслуговує ще одна деталь образу Вінні – вона постала з незвичайною зачіскою – короткими кучериками замість звичних довгих локонів. Новий стиль зірки відразу ж відзначили фолловери: "Ці кучері..", "Мені так подобається твоя зачіска", "Яка ж ти красива", "Найкрасивіша жінка в світі", "Я просто закоханий в твоє волосся", "Ти найкраще, що сталося зі світом моди за останній час"...

Особливо яскравими і незвичайними вийшли кадри з екзотичними птахами: рожевими фламінго і білосніжним павичем. "Навіщо вписуватися, коли ти народжений, щоб виділятися?", "Ніколи не здавайся... Прийде момент, коли течія зміниться", – підписала їх Вінні у своїй звичній манері надихає. І прихильники, як завжди, високо її оцінили: "Спасибі за ваші постійні надихаючі слова", "Твоя шкіра говорить все за тебе, люба! Люблю тебе!", "Дякую за ці слова. Мені дійсно потрібно було це сьогодні", "Твоє тіло – це арт!"...

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