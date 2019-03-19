ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мрії збуваються: Вінні Харлоу надихнула зворушливими сімейними знімками з відпустки

Lite » Мода 19.03.2019 - 10:27
Мрії збуваються: Вінні Харлоу надихнула зворушливими сімейними знімками з відпустки
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Знаменита модель влаштувала відпустку для сестри і мами

Канадська фотомодель і активістка Вінні Харлоу сьогодні одна з найбільш затребуваних моделей в світі. Дівчина підписує вигідні контракти і приймає участь у багатьох цікавих проектах. Але так було не завжди, і кар'єрний шлях їй дався нелегко. У дитинстві і юності вона натерпілася образ від однолітків із-за своєї незвичайної зовнішності і навіть думала про самогубство. Тим приємніше зараз їй усвідомлювати той факт, що вона своїми силами всього досягла і може розділити успіх з близькими.

Так, днями вона взяла сестру і маму і вирушила на Багами. Жінки купаються, засмагають, насолоджуються нереальної краси краєвидами, фруктами та смачними десертами і, звичайно ж, постять багато фото в Instagram.

Вінні Харлоу

Вінні Харлоу

24-річна Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

На одній з них, де вони сфотографувалися всі разом, Вінні написала:

"Раніше я обіцяла сестрі, що, отримавши хорошу роботу, я куплю їй всі оновлення для ігор, у які вона любить грати. І я тільки що створила мамі неприємності. Так що я пишаюся тим, що вперше зможу взяти своїх дам у відпустку на Багамські острови (до речі, сестричка сказала, що це набагато краще, ніж оновлення гри – створення спогадів)", – підписала вона знімок.

Вінні Харлоу
Вінні Харлоу з сестрою і мамою (фото: instagram.com/winnieharlow)

Шанувальники фотомоделі високо оцінили всі фото, але особливо їх вразила доброта дівчини. "Ви таке натхнення. Слова не можуть описати, як я вами пишаюся. Я сподіваюся, одного разу у мене з'явиться ваша впевненість і сміливість", "Ви те, що ми всі хочемо для наших сімей, фінансового успіху або любові", "Це так здорово, що ви і ваші сестри насолоджуєтеся відмінним часом разом", "Твоя мама повинна пишатися тобою", "Виконання обіцянок сім'ї – це ключ"...

До речі, не забуває Вінні робити і традиційні для відпустки спокусливі фото на тлі моря. Для поїздки вона вибрала стильний комплект з принтом: купальник, спідниця і хустку, все в одній колірній гамі. І, зрозуміло, також зібрала масу компліментів: "Ви неймовірні", "Нереально красива!", "Ви мене мотивуєте"...

Нагадаємо, раніше Моніка Беллуччі шокувала шанувальників новим образом.

До речі, нещодавно Моніка вже ділилася образом в ролі блондинки – зі зйомки для 7000 magazine. Мабуть, самій їй цей колір по душі.

Нагадаємо, що українська телеведуча Катя Осадча похвалилася фото з "турецькою Монікою Беллуччі".

"Прилипла, як клей": Кайлі Дженнер не розлучається з дочкою ні на секунду (відео) Леді Гага, Кейт Хадсон, Роузі Хантінгтон-Уайтлі та інші зірки на червоній доріжці церемонії The Daily Front Row
Новини України отдыхмодамодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся